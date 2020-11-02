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Aktüel Emine Eren'i kurtaran ekipteki gönüllü zabıta Ercan Temel yaşadıklarını anlattı:
Aktüel

Emine Eren'i kurtaran ekipteki gönüllü zabıta Ercan Temel yaşadıklarını anlattı:

"Emine teyze, vefat eden torunu Çınar'ın elini saatlerdir sımsıkı bir şekilde kavramış vaziyetteydi" - "Gördüğümüz manzara karşısında çok etkilendik ve duygulandık. Emine teyzeyi sabaha karşı enkazdan canlı çıkardık"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:35:34 -
Emine Eren'i kurtaran ekipteki gönüllü zabıta Ercan Temel yaşadıklarını anlattı:

MERSİN (AA) - İzmir'deki depremde 14 saat sonra enkaz altından çıkarılan 62 yaşındaki Emine Eren'i kurtaran ekipten zabıta memuru Ercan Temel, duygularını anlattı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mustafa Gültak, Bayraklı'da yıkılan Barış Sitesi'nin enkazında gönüllü olarak Dorlion Arama ve Kurtarma ekibinde görev alan Zabıta Müdürlüğü personeli Ercan Temel ile görüşerek bilgi aldı.

AFAD koordinesinde yapılan çalışmaların titizlik sürdürüldüğünü anlatan Temel, görev aldığı ekiple birlikte 3 kişinin hayatını kurtarmayı başardıklarını ifade etti.

Temel, enkazdaki arama ve kurtarma çalışmalarının 14. saatinde Barış Sitesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Emine Eren'e ulaştıkları anlara değinerek, şunları kaydetti:

"Bir arkadaşımızla beraber hemen ses gelen tarafa yöneldik. Önce tahkimat yaptık. 1 buçuk saatlik çalışmadan sonra Emine teyzeye ulaştık. Emine teyze başından yaralanmıştı. Ona ulaşır ulaşmaz enkazdan çıkarmak için çalışmaya başladık. Bu sırada sürekli ağlıyordu ve bize torununun elini tuttuğunu söyledi. Biz de bunu fark ettik, gerçekten de torununun eli onun elindeydi. Emine teyze, vefat eden torunu Çınar'ın elini saatlerdir sımsıkı bir şekilde kavramış vaziyetteydi."

Emine Eren'i enkaz altında kurtarmaya çalışırken duygu dolu anlar yaşadığını aktaran Temel, "Gördüğümüz manzara karşısında çok etkilendik ve duygulandık. Emine teyzeyi sabaha karşı enkazdan canlı çıkardık. Yaklaşık 9 saat süren çalışmadan sonra da önce torunu Çınar'ı, ardından eşi Ünal Eren'i enkazdan çıkardık. Küçük Çınar'ı ve dedesini enkazdan hayatlarını kaybetmiş şekilde çıkarmak bizleri çok üzdü." ifadelerini kullandı.

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