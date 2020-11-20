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Aktüel Emine Erdoğan'dan "Uluslararası İslam Sanatları Günü" paylaşımı:
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Uluslararası İslam Sanatları Günü" paylaşımı:

"UNESCO'nun 18 Kasım'ı 'Uluslararası İslam Sanatları Günü' olarak ilan etmesini memnuniyetle karşıladım. İslam medeniyetinin sanat alanında ortaya koyduğu zarafetin, yaşadığımız dünyada yitirdiğimiz rafineliği ihya edeceğine inanıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:14:39 -
Emine Erdoğan'dan "Uluslararası İslam Sanatları Günü" paylaşımı:

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNESCO'nun 18 Kasım'ı "Uluslararası İslam Sanatları Günü" ilan etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "İslam medeniyetinin sanat alanında ortaya koyduğu zarafetin, yaşadığımız dünyada yitirdiğimiz rafineliği ihya edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"UNESCO'nun 18 Kasım'ı 'Uluslararası İslam Sanatları Günü' olarak ilan etmesini memnuniyetle karşıladım. İslam medeniyetinin sanat alanında ortaya koyduğu zarafetin, yaşadığımız dünyada yitirdiğimiz rafineliği ihya edeceğine inanıyorum.

Ülkemizin bu alanda önemli bir birikime sahip olduğunu biliyor, 'Uluslararası İslam Sanatları Günü'nün bu yüksek sanatın dünyaya tanıtılması için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

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