Emine Erdoğan'dan Filistin için anlamlı ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, geliri Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanacak olan ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, geliri Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanacak olan ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), tarafından geliri Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanmak üzere düzenlenen ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nı ziyaret ettiği ve özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler tarafından yapılan ürünleri satın alarak çarşıya bağışta bulunduğu ifade edildi.