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Aktüel Emine Erdoğan'dan Filistin için anlamlı ziyaret
Aktüel

Emine Erdoğan'dan Filistin için anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, geliri Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanacak olan ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 17:03:00 -
Emine Erdoğan'dan Filistin için anlamlı ziyaret

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, geliri Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanacak olan ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER), tarafından geliri Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinli çocuklara bağışlanmak üzere düzenlenen ‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nı ziyaret ettiği ve özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler tarafından yapılan ürünleri satın alarak çarşıya bağışta bulunduğu ifade edildi.
Yeni Akit Gazetesi

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