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Aktüel Emine Erdoğan’dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Aktüel

Emine Erdoğan’dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 13:56:00 -
Emine Erdoğan’dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, herkesi, tüm down sendromlu bireylerin hayata eşit katılması için onların yanında yer almaya davet etti.

Emine Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Herkesi, tüm down sendromlu bireylerin hayata eşit katılması için onların yanında yer almaya davet ediyorum. Sevginin gücüyle birbirimize kenetlenmeyi diliyorum."

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