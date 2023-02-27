Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif Kalyon Konteyner Kent’i ziyaret etti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgeye yardım için tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding; Gaziantep/İslâhiye’de 52 bin metrekarelik alanda rekor sürede inşa ettiği 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent’i 21 Şubat günü depremzede ailelerin hizmetine sunmuştu.

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu’nun eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Sharif, konteyner kentte sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile depremzedelere sunulan hizmetler ve depremzedelerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirme toplantısına da katıldılar.

Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile depremlerin ilk gününden bu yana sahada bulunan Kalyon Holding; 500 konteynerin bulunduğu Kalyon Konteyner Kent’te toplamda 3 bin kişiye yaşam alanı sunuyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin uzman ekibi, Psikolojik Destek Merkezi’nde depremzedelere yardımcı oluyor...

Depremin neden olduğu fiziki zararların ötesinde, yaşanan psikolojik travmanın da ciddiyetini göz önüne alan Kalyon Holding, gerek ebeveynlerin gerek çocukların psikolojik ve pedagojik destek alabilmeleri için gerekli adımları da atmıştı. Bu kapsamda; Kalyon Konteyner Kent bünyesinde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin psikolog ve klinik psikologlarından oluşan uzman bir ekibin depremden etkilenenlere psikolojik destek verdiği bir merkez de yer alıyor. Ziyaretleri sırasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ‘Umut’ adını verdiği Psikolojik Destek Merkezi’ne de gelen Emine Erdoğan ve BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, buradaki yetkililerle görüşerek; çalışmaları hakkında bilgi edindiler.

Kalyon PV’nin ürettiği yerli güneş panellerinin de kurulmasıyla birlikte kendi kendine yetebilen ekolojik bir kente dönüşecek olan Kalyon Konteyner Kent’te ayrıca anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, sosyal giyim market, sosyal gıda market, kuaför, berber, kütüphane, bilim ve teknoloji merkezi, çamaşırhane, yemekhane, mescit, idari ofisler ve saatte 1.000 adet ekmek üretme kapasiteli bir fırın da mevcut.

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