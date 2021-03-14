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Aktüel Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Aktüel

Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığı paylaşımında "Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 14:43:00 -
Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Mesleklerinin tabiatı olan fedakarlığı, salgın dönemindeki sınırsız hizmetleri ile zirveye taşıyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum."

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