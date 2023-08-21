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Kadın - Aile Emine Beder'in sır gibi sakladığı tarif, mükemmel! Meğer keki kabartmanın yolu buymuş: Komşulara kapı çaldırtacak kek tarifi
Kadın - Aile

Emine Beder'in sır gibi sakladığı tarif, mükemmel! Meğer keki kabartmanın yolu buymuş: Komşulara kapı çaldırtacak kek tarifi

Yeniakit Publisher
2023-08-21 22:47:00 - 2023-08-21 22:51:56
Emine Beder'in sır gibi sakladığı tarif, mükemmel! Meğer keki kabartmanın yolu buymuş: Komşulara kapı çaldırtacak kek tarifi

Kekiniz kabarmıyor, hemen sönüyor ya da içine çöküyorsa bu haberimiz sizin için. Emine Beder'in de uyguladığı bu yöntemler ile siz de asla sönmeyen ve puf puf kabaran bir kek yapabilirsiniz. İşte ayrıntılar..

Türk yemek uzmanı ve yazarı Emine Beder, verdiği tarifler ile dikkat çekiyor. Kekin kabarmasından muzdarip olanlara harika bir haberimiz var! Eğer bu yöntemleri uygularsanız kekinizin kabarması asla durmayacak. Kekte sönme, inme, içine çökme gibi problemlerle asla karşılaşmayacaksınız. İşte keki kabartmanın püf noktaları...

KEKİ KABARTMANIN PÜF NOKTALARI

Kekin kabarması için en önemli husus un miktarının doğru ayarlanması. Her unun kıvam vermesi farklı olduğu için bu noktada kontrollü davranmak gerekiyor. Hamur boza kıvamına gelene kadar un eklenip güzelce çırpılmalı ve homojen bir kek karışımı elde edilmeli.

Bir diğer önemli nokta ise fırın ayarı. Kekin kabarmasını istiyorsanız fanlı program kullanılmamalı. Kesinlikle fan açılmamalı. Fırın, alt üst ayarda olmalı ve önceden 180 derecede ısıtılmalı. Kek fırına verildikten sonra ise ilk yarım saat fırının kapağı kesinlikle açılmamalı. Fırının kapağını erken açmak kekin sönmesinin en önemli nedenlerinden biri.

Kullanılacak malzemelerin oda sıcaklığında olması kekin kabarmasını sağlayan en önemli unsur. Özellikle yumurtalar kesinlikle keki yapmadan en az yarım saat önce dolaptan çıkarılmalı. Yine aynı şekilde un ve kabartma tozunun da elekten geçirilmesi ve kek hamurunun topaklanmaması çok önemli. (nefisyemektarifleri)

 
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