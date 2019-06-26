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Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

Gazeteci Emin Pazarcı, İstanbul'daki seçimlerin sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:53
Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

Gazeteci Emin Pazarcı, seçimlerin ardından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Pazarcı, CHP'nin seçim sonrası iyice küstahlaştığını belirterek, "Bir yanda "hayırlı olsun" diyen Cumhur ittifakı var. Diğer tarafta Bahçeli'nin İstanbul'a giriş videosunu geriye sardırarak, alay eden ve "İzmir Marşı ile gönderdik" demeye çalışan CHP'li Kaftancıoğlu! Kutuplaşmadan beslenenler bunlar işte! Seçimin sonrası iyice küstahlaştılar!" dedi.

"Lafla kucaklama olmaz"

Gezi Kalkışması'na finans desteği sağlayan Osman Kavala'ya destek veren CHP'ye sert çıkan Pazarcı, "Ah CHP, ahhh... Ne hallere düştü! İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Yahudi asıllı ABD'li spekülatör George Soros'un fonladığı Gezici Osman Kavala'ya destek mesajları paylaşıyor. Kısacası... Bu milletin Mustafa Kemal önderliğinde Milli Mücadele verdiği emperyalistlerin safında!" dedi.

Başkan Erdoğan'ın sözüne atıfta bulunan Pazarcı şöyle devam etti:

Eğer samimi ise... Eğer gerçekten herkesi kucaklayacaksa... Ekrem İmamoğlu'nun önce Devlet Bahçeli ve MHP'lilerle açıktan alay eden İl Başkanı C. Kaftancıoğlu'na "dur" demesi beklenir. Erdoğan bugün ne dedi: Lafla kucaklama olmaz

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:53
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. CHP
  4. canan kaftancıoğlu

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