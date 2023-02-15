Emin Çölaşan'dan mide bulandırıcı iftira! Yalanları bitmek bilmiyor

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, deprem bölgesindeki illerin valileri ve belediye başkanları, felaketin ilk dakikalarından itibaren sahada olmasına rağmen, akıl almaz bir çarpıtmaya daha imza attı. Sürekli algı oluşturarak halkı tahrik etmeye çalışan Çölaşan, maksatlı yazısında "Olup biteni ekranlarda izlerken siz herhangi bir ilimizin valisini, pek çoğunun belediye başkanlarını sahada gördünüz mü? Görmediniz... Zira valilere giden talimat doğrultusunda hepsi ortalıktan çekilmek zorunda kalmıştı. Bu nasıl iştir, anlayan beri gelsin. Dahası var... Yıkıma uğrayan il sayısı 10... Adana ve Hatay dışında geri kalan sekiz ilin AKP'li belediye başkanları olay sonrasında nerede idi? Onları gören oldu mu?" ifadelerini kullandı.