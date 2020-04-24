  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Emet’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 dekar çalılık alan zarar görürken, yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

2020-04-24 23:15:08 -
Emet’te çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Kütahya’nın Emet ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 dekar çalılık alan zarar görürken, yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Samrık köyü Elemçukur mevkiinde yaklaşık 1 dekar çalılık alanda yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Emet Orman İşletmesine bağlı yangın söndürme ekipleri, çalılık arazide etkili olan yangını, bitişikte yer alan ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 2 saatte söndürerek, soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 1 dekar alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı