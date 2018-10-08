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Emekliye müjde! Maaşlara ek zam geliyor

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü ocak zammında. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Buna göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş bin 873 liraya yükselecek.

08 Ekim 2018 Pazartesi 07:08
Emekliye müjde! Maaşlara ek zam geliyor

Milyonlarca emeklinin ocak zammı yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon rakamı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu dönemin ilk 3 aylık sürecindeki yani temmuz-eylül aylarındaki enflasyon belli oldu. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 9.34 olarak gerçekleşti. Zam oranının kesinleşmesi için geriye 3 aylık veri daha kaldı. 3 ayda gerçekleşen yüzde 9.34'lük enflasyona göre, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 677 liraya çıkacak.

Ödemeler artıyor

Söz konusu enflasyon rakamına göre halen bin 79 lira olan en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 180 lirayı bulacak. SSK'lılarda en düşük maaş ise yüzde 9.34'lük enflasyon artışıyla 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 liradan bin 873 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 liradan bin 116 liraya yükselecek. Bu rakamlar, ekim, kasım ve aralık enflasyonuna göre artabilecek. 2018 enflasyon tahminine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.65'i bulabilecek. Kesin oran, 3 Ocak'ta belli olacak. 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 07:08
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  • M Ali KM Ali K13 dk önce
    emekliler ..
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