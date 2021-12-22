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Ekonomi Emekliye çifte zam! Detaylar belli oldu
Ekonomi

Emekliye çifte zam! Detaylar belli oldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zamları detayları belli oldu. Ocak ayında emeklilerin hem maaşlarına zam he de ek zam yapılacak. Masadaki formül ise düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılması şeklinde. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-12-22 11:59:00 -
Emekliye çifte zam! Detaylar belli oldu

Milyonlarca emekliyi ocak ayında hem maaşlarına yapılacak zam he de ek zam heyecanı sardı. Düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılacak şekilde pek çok formül masada. İyileştirmenin zamların ödeneceği Ocak'a yetiştirilmesi bekleniyor. 

Takvim'de yer alan habere göre formüller hazırlanacak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Memur emeklilerinin, memurlara yapılacak ek zamdan yararlanması beklenirken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de pek çok formül gündemde.

Yıllık TÜFE formülü

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

İlk formüle göre bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.

Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki 23.85'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.2 olacak.

Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 23.85'e tamamlanabilecek.

Yüzde 40 formülü

Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği de konuşuluyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 8.45 zam almıştı.

Zammın yüzde 40'a tamamlanması formülü hayata geçerse, ocakta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak.

6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 14.2 çıkarsa yüzde 13.3'lük ek artış yapılabilecek.

Seyyanen zam formülü

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ek zammın seyyanen olarak belirlenmesi de gündemde.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'lulara 6 aylık enflasyona ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış yansıtılabilecek.

Düşük maaşa yüksek artış

Emeklilere yapılacak ilave zammın kademeli olması planlanıyor. Yani düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılması düşünülüyor.

Burada oransal ya da seyyanen zammın maaşa göre farklı uygulanması ya da bin 500 liraya yükseltilen taban aylığın artırılması söz konusu olabilecek.

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Yorumlar

Ahakuytra

Asgari ücretli bu ülkede yaşıyorsa emeklide bu ülkede yaşıyor düzenli aksamadan 9012 gün prim ödedim 2270 TL maş alıyorum buyrun geçinin
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halil [email protected]

Döviz düştü ama hükümet sert tedbirler almazsa piyasada güncelleme olmaz.2018 de ajan papaz yüzünden Amerika ekonomik saldırı yapınca dolar 1 haftada 5 liradan 7 liraya çıkınca Türkiyedeki fırsatcılar iğneden ipliğe tüm ürünlere yüzde yüz zam yapmışlardı.Hükümet doları geri 5 liraya çekince piyasa güncelleme yapmadan haksız kazanca devam etmişti.Hükümet 2018 yılındaki gibi olmaması için çok sert tedbirler uygulamalıdır.Öyle 500 bin cezayla olmaz.Cezalar 10 milyondan başlamalıdır.
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