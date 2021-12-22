Emekliye çifte zam! Detaylar belli oldu

Milyonlarca emekliyi ocak ayında hem maaşlarına yapılacak zam he de ek zam heyecanı sardı. Düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılacak şekilde pek çok formül masada. İyileştirmenin zamların ödeneceği Ocak'a yetiştirilmesi bekleniyor.

Takvim'de yer alan habere göre formüller hazırlanacak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Memur emeklilerinin, memurlara yapılacak ek zamdan yararlanması beklenirken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de pek çok formül gündemde.

Yıllık TÜFE formülü

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

İlk formüle göre bu zammın üzerine bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi söz konusu olabilecek.

Örneğin; Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki 23.85'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yani emeklilerin zam oranı yüzde 14.2 olacak.

Yıllık enflasyon formülü hayata geçirilirse bu zam yüzde 23.85'e tamamlanabilecek.

Yüzde 40 formülü

Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a ulaşabileceği de konuşuluyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Temmuz'da yüzde 8.45 zam almıştı.

Zammın yüzde 40'a tamamlanması formülü hayata geçerse, ocakta emeklilere yüzde 29.1 zam söz konusu olacak.

6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 14.2 çıkarsa yüzde 13.3'lük ek artış yapılabilecek.

Seyyanen zam formülü

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ek zammın seyyanen olarak belirlenmesi de gündemde.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'lulara 6 aylık enflasyona ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış yansıtılabilecek.

Düşük maaşa yüksek artış

Emeklilere yapılacak ilave zammın kademeli olması planlanıyor. Yani düşük maaşlılara daha yüksek zam yapılması düşünülüyor.

Burada oransal ya da seyyanen zammın maaşa göre farklı uygulanması ya da bin 500 liraya yükseltilen taban aylığın artırılması söz konusu olabilecek.