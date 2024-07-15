Emeklinin maaşı, hükümetin telaşı’ Bu hayra alamet değil

Emeklinin maaşı, hükümetin telaşı

Emekli maaşlarına Temmuz zammı tartışmaları devam ederken, bu konuda henüz son karar verilmemişken meseleye şöyle bir göz atmaya bakalım: Emekli maaşları dolaşan rivayetlere göre en fazla %30 artacak gibi duruyor. Bu 10.500 alan bir emeklide 3000 tl bir artışa tekabül ediyor. Fakat hesaplamalar kök maaş üzerinden olursa daha az bir miktar.

Bu durum memurla emekli arasındaki açığın büyümesi demek. Hiç hayra alamet değil.

Ama devlet ne yapsın ki 16.000.000 emekliden söz ediliyor. Bu kadar emeklinin olduğu bir ülkede bunu dönüştürebilmek, emekli sandığı mensuplarıyla aynı sağlık haklarına tabi kılmak her baba yiğidin hakkı değil. Kaldı ki Türki’ye, sağlık hakları yönünden Avrupa’nın daha ilerisinde. 90.000.000 insana bakıyor. Aslında 140.000.000 insan yaşıyor bu ülkede turistlerle. Bu kadar bir yekün nüfusu dönüştürmek her baba yiğidin harcı değil.

Gene de eğer emekliye daha fazla zam yepma imkanı varsa yapılmalı.

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Emekliye zam yapmaktan çok memurla emekli arasındaki açık kapatılmalı.

Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan her konuda bir devrim yaptı. Başkaları gibi acıtarak değil, millet menfaatine devrimler yaptı. Başkaları gibi beddua ettirerek değil vesayetleri kaldırarak devrimler yaptı. Gerçek bir devrimcidir o.

Emekliler arasındaki farklılığı da emekliler lehine düzene koyarsa Recep Tayyip Erdoğan koyar. Başkası bu işe el atamaz. Çünkü cesaret edemez.

Tekrar söylüyorum. Gerçeği söylemek ne zamandan beri suç? Bu ahval ile hükumetin eli zayıflamış gözüküyor. Bu durumla milletin emekliler kısmı küskün.