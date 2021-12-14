Emekli maaşı ne kadar oldu? Milyonlarca emekli ocak ayı itibariyle maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor. Bilindiği gibi her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranına göre emeklilere zam yapılıyor. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli zammı ne kadar 2022? Emekli zammı belli oldu mu?

Şimdiye kadar son 5 aylık enflasyon oranı açıklandı. En düşük zam oranının yüzde 10.47 olması bekleniyor. Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

Emekli maaşının netleşmesi için aralık ayı enflasyon oranının açıklanması gerekiyor. Aralık ayı enflasyon rakamı 3 Ocak 2022'de açıklanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı kesinleşmiş olacak.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından memurlara yapılacak olan zam oranı açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zammı ise toplam 12.48 olarak hesaplandı.