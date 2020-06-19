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Ekonomi

Emekli zam son dakika memur emeklisi toplu sözleşme temmuz zamlı maaşları

Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak? Sorusu çalışan memurlar, memur emeklileri, SGK ve Bağkur emeklileri tarafından merak edilmekte. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme sonucuna göre maaşlarını zamlı almaya hazırlanırken, SGK ve Bağkur emeklileri ise ilk altı aylık enflasyon oranına göre zamlı maaşları hesaplanıyor. Peki Memur emeklisi toplu sözleşme temmuz zamlı maaşları ne kadar? Emekliler ne kadar zam alacak? İşte emekli zam son dakika haberi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 08:54:00 - 2020-06-19 09:04:03
Emekli zam son dakika memur emeklisi toplu sözleşme temmuz zamlı maaşları

Emekli zam haberini milyonlarca emekli tarafından merak edilmekte. Her yıl ocak ve temmuz ayları hem görevdeki memurlar ve emeklileri hem de Bağ-Kur, işçi emeklileri için ayrı bir önem taşır. Hürriyet yazarı Noyan Doğan temmuz emekli maaşlarına ilişkin köşesinde önemli bilgiler verdi. İşte Noyan Doğan’ın emeklilere verilecek temmuz zammı detayları. “Zamların belirlendiği aydır ocak ve temmuz. Açıklanan son mayıs ayı enflasyonu memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağını gösteriyor. Tabii son durum haziran ayı enflasyonu ile birlikte netlik kazanacak. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.”

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Yorumlar

Ln olm

Ne zammı yahu biz böyle yaşamaya alıştık. Bu maaşı ilk alırken de kiraz üç liraydı şimdi on üçlira ekonomi bakanımız sağolsun bizde çözüm bitmez yemiyoruz oluyor ne yani millet çöpten yemek toplarken biz kiraz muz ne bileyim domates derdinemi düşeceğiz. Yemiyoz olup bitiyor. Başkan sağolsun başımızda kalsın biz açlıkdan ölmeye razıyız. Bu vatan bensizde olur ama başkansız olmaz. Yürü reisim az kaldı büyük hedeflere yerli uçak yerli araba yerli tank (ha onu kataramı verdik) olsun biz arkandayız be reis.
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Şüpeci

Zammı bahsediyoruz da Şu öğretmen ve emeklileri ile polis hemşire vs memur ve emeklilerine iki seneden beri vadedilen 3600 gösterge meselesi ne oldu arkadaş adı var tadı yok Yok 24 kasımda yok senenin ilk yarısında Kabak tadı verdi ya Hiç adını anan da yok artık Eee ne oldu basınımıza Hele hatırlatın sorumlularına
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