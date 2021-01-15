Emekli Tümgeneral açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan Rafale uçaklarını alması dengeleri değiştirir mi?

Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde Türkiye ile ihtilafları bulunan Yunanistan, Rafale uçakları için 2,5 milyar euro ödeyecek. Türkiye’nin eski Atina Hava Ataşesi de olan emekli Tümgeneral Karataş, kullanılmış olan ilk 6 adet uçağın 2021’in Temmuz ayında, 6 yeni uçağın 2022’de, geriyi kalan 6 adet kullanılmış uçağın da 2023’te Yunan Hava Kuvvetleri’nin envanterine girmesinin planlandığını belirtti.

"Türkiye Yunanistan’la mukayese edilmeyecek kadar büyük bir ülke"

Yunan Hava Kuvvetleri’nin Fransız yapımı Mirage uçaklarını yıllardır kullandığını ifade eden Karataş, “Yunanistan, Mirage 2000 ve Mirage 5’ten oluşan iki filoya sahip. Bu plana göre, şu anda ellerinde olan 18 adet Mirage 2000’i siparişi verdiği 18 adet Rafale uçağıyla değiştirmeyi planlıyorlar” dedi.

Karataş, bu alımın Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ne yansımasının nasıl olacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Yunanistan ile Türkiye arasında sadece hava kuvvetleri açısından bir güç mukayesesi yapmak yanlış olur. Bu mukayeseler kalem kalem değil ülkelerin mevcut milli güç unsurlarına göre yapılıyor. Türkiye, nüfus ve milli güç unsurları olarak Yunanistan’la mukayese edilmeyecek kadar büyük bir ülke."

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’yi “baş düşman” olarak gördüğünü ifade eden Karataş, bu ülkelerin silah alımlarında kendi kamuoylarını ikna ederken ‘Türkiye tehdidini’ öne sürdüklerini de söyledi.

Rafale’in parası nasıl ödenecek?

"Yunanistan’ın yaklaşık 350 milyar euro civarında borcu var" diyen Karataş, bu borcun her gün arttığını da ileri sürdü. Rafale uçakları için gerekli olan bütçenin nasıl sağlanacağına ilişkin Karataş’ın değerlendirmesi ise şöyle:

"Avrupa Birliği (AB), Yunanistan’a yıllık 35-40 milyar euro yardım veriyor. Şimdi siz bunun yaklaşık 2,5 milyar euroluk bölümünü yeni silahlanma projeleri için ayırıyorsunuz. Bu silahları borçla alıyorlar. Türkiye’nin karşısında durabilmesi için AB’yi de arkasına alarak, Avrupa’nın sınırlarını koruyorum diyerek alıyorlar. ABD’nin Rusya’yı çevreleme politikası çerçevesinde de Dedeağaç’ta ABD’ye ev sahipliği yapıyorlar. Bu bütçe 300 milletvekilinden oluşan Yunan Parlamentosu’ndan tam mutabakatla geçmedi. Muhalefet partilerinin bir kısmı ret oyu verdiler. Çünkü onlar biliyorlar ki bunun ekonomiye yansımaları geçmişte olduğu gibi kötü olacak."

Yunanistan, kullanılmış uçakları neden tercih etti?

Yunanistan’ın alacağı uçakların 12’si Fransız Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmış olacak. Karataş, "kötü uçak diye bir tabir yoktur" diyerek "Bakımı yapılıp malzemeleri değiştirildikten sonra her uçak ömür devri boyunca çeşitli modernizelerle beraber uçmaya devam eder" şeklinde konuştu.

Yeni bir uçak almak istendiğinde onun üretim hattına girmesinin birkaç yılı bulduğunu belirten Karataş, “Yunanistan ‘acil ihtiyaç’ olarak adlandırdığı için kullanılmış uçakları alıyor. Fransa 6 yeni uçağı 2022’de verecek. 18 uçağı yeni almaya kalksaydı bu 2024-2025’i bulacaktı. Mesela 6 adet kullanılmış uçağı da 2023’te alacaklar. Çünkü Fransa da envanterden yavaş yavaş çıkarıyor” dedi.

Burada bir Türkiye parantezi de açan Karataş, “Türkiye’de tekrar F-35 programına dönmeye yönelik açıklama yapıyorlar. Ancak Türkiye tekrar programa girse bile 2024-2025’ten önce 2 adet uçağını alamaz” diye ekledi.

Yunanistan’ın Rafale uçaklarını alması Doğu Akdeniz ve Ege’deki güç dengesine nasıl yansıyacak?