Emekli Oramiral Güner Sözcü'ye konuştu: Bazı amiraller bildiriye imza atmasa da destekliyor!

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Emekli Oramiral Nusret Güner, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Öztürk, köşe yazısına taşıdığı röportajda, Güner'i önce şu sözlerle güzelledi: "Emrindeki komutanların 'Balyoz' soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine olaya tepki gösterdi. 6 ay sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanacakken istifa etti. Sözlerini hiç esirgemedi, yasalar kapsamında eleştirilerini yaptı, yapmaya da devam ediyor. Yayınlanacak bildiri bütün emekli amirallere açıktı. Güner, kendisine göre bazı gerekçelerle imza atmadı ama 'Yayınlanan bildiriyle tamamen hemfikir olduğunu, bunun darbe iması değil, bazı tehlikelere dikkat çekmek olduğunu' belirtti."

Darbe imalı bildiriye yorumu: Demokratik bir hareket

Amiral eskilerinin bildirisinin demokratik bir hareket olduğunu söyleyen Güner, "Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktada, komutanlarının yaptıklarına hemen hüküm verip 'Edepsizlikle' suçlayan bir Sahil Güvenlik Komutanlığı! İçlerinde bir zamanlar kendilerine de komutanlık yapmış olan büyüklerini 'Edepsizlik yaptılar' diye yargılıyor. Bu sözleri söyleyenler şimdiden tarihe 'Kara leke' olarak geçmiştir." dedi. Güner, darbe imalı bildiri yayımlayan amirallerin vatan sever olduğunu iddia ederek, "Tek arzuları ülkesinin güvenliği/refahı olan emekli amiraller üzerinden Asker karşıtlığı hortlatılmak isteniyor." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul'u da hedef alan Güner, şunları söyledi:

"AKP Hükümeti; Kanal İstanbul Projesi'nin özellikle siyasi, stratejik ve askeri yönleriyle, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı' nın görüşlerinin ne olduğunu mutlaka Türk Milleti'ne açıklamalıdır. Bu kurumlar, iktidarın duymak istediklerini mi, yoksa gerçekleri mi dile getirmiştir, bilinmeli."

'ABD Montrö'den memnun değil'

Amirallerin tepki çeken darbe imalı bildirisini hedef şaşırtarak değerlendiren Nusret Güler, şöyle devam etti:

"ABD; güçlü deniz gücü ve süper güç hegemonyasına oynaması nedeniyle, 1936 Montrö Sözleşmesi'nden hiç memnun değildir. ABD, bu sözleşmenin feshini sağlayabilecek girişimlerde bulunabilirse de, bunu yaptığı takdirde saldırgan tutumu ortaya konacağından dikkatli davranmaktadır. Biz İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri, para almak için Kanal'dan geçmeye mecbur bırakacak kadar güçlü bir ülke isek, Kanal inşa etmemize gerek yok ki! ‘Montrö Sözleşmesi artık yürürlükten kalktı' deriz, olur biter. Montrö, Karadeniz Ülkeleri ve Türkiye'nin güvenliğini ön plana almıştır. Montrö'yü gündeme getirdiğimizde, denizde güçlü olan Batılı ülkeler için (Montrö'nün artık geçersiz olması gerektiği konusunda) altın bir fırsat doğar."