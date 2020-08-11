Emekli maaşını SGK sitesinden hesaplatmak mümkün mü?

¥ Soru: Emekli olmama üç ay kaldı. Primlerim asgari ücretin yaklaşık üç katı üzerinden yatırılıyor. Toplamda 10.187 gün prim ödemem oluştu. Emekli olunca bana ne kadar maaş bağlanır. Selim K.

¥ Cevap: SGK’nın güzel bir uygulaması var. Kişi bağlanacak olan emekli aylığını SGK sitesinden hesaplatabiliyor. Sitenin tam adresi https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ Ayrıca kişiler Google arama motoruna sgk emekli maaşı hesaplama yazarsa arama motoruna gelen sgk.gov.tr uzantılı link üzerinden de aylık hesap programına girebiliyor. Bu alana gerekli bilgileri yazarak bağlanacak maaşı öğrenebiliyorsunuz.