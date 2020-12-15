Emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ne kadar olacak?

Uzmanların ve vatandaşların 2021 emekli maaşı zam oranına ilişkin çeşitli öngörüleri olmakta. 5 aylık dönemin verisine göre emekli maaşı zammı ile ilgili çıkarımlar yapılmaktadır.

Bu 5 aylık dönemin verilerine bakıldığında emekli ocak zammı ile ilgili olarak bazı noktalar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık dönemdeki zamları yüzde 7,02 olarak belli olurken memur ve memur emekliler için ise 5 aylık enflasyon doğrultusunda 3.02 puanlık bir fark eklenmesi kesinleşti. Emekli maaşı zammı ne kadar? sorusuna yanıt verebilmek adına aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması gerekiyor. Tam zam oranlarını, Temmuz 2020 ile Ocak 2021 arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belli edecek. Dolayısıyla bu 5 aylık verilerin ve ortaya çıkan oranların üstüne aralık ayının verisi de eklenmesi bekleniyor.

2021 yılında SSK ve BAĞKUR emekli maaşları ne kadar olacak?

SSK ve Bağkur emeklileri için ocak ayında gelen zamlarla birlikte maaşlarının 286,25 TL'ye varan artış görüleceği öngörülüyor. En yüksek emekli maaşı 6.375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6.661,62 TL olacağı tahmin ediliyor.

Emekli maaşları asgari ücretle eşit mi olacak?

Son dönemde emeklilerin maaşlarına iki düzenleme gelmişti. Yapılan düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 1000 TL olarak belirlenirken koronavirüs salgını sürecinde yeni bir düzenleme yapılarak en düşük emekli maaşı 1500 TL olmuştu. Bu iki düzenlemenin ardından Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) yeni bir maaş düzenleme talebinde bulundu. TÜED bu talebinde SSK ve Bağkur emeklileri için taban maaşın en az asgari ücret düzeyinde olmasını talep etti. TÜED'in bu talebi kabul edilirse en düşük emekli maaşı 2 bin 324 TL olacak. Bu durumda ise maaşlar 824 TL artış göstermiş olacak. Aynı talep kapsamında dul ve yetim maaşı alanların maaşları da bu düzenleme ile yükselmiş olacak.