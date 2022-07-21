Emekli kadından Faik Öztrak'a tepki! 'Zamanında kuyrukta...'

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, beraberindeki heyetle Elazığ'da esnafı ziyaret etti.

CHP'li Öztrak'ın yanına gelen yaşlı bir kadın emekli olduğunu belirterek, eski Türkiye'yi hatırlattı: Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var.

'Zamanında ilaç kuyruklarında...'

Yaşlı kadın Faik Öztrak'a, "Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?" tepkisi gösterdikten sonra şunları söyledi:

Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes 'Tayyip Erdoğan yapıyor' diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın? Biz zamanında sigorta hastanelerinde ilaç kuyruğunda birbirimizin saçını yoluyorduk. Parmak sallayan çok, Türkiye’mizi yabancılara satmayın. Siz Türkiye'ye bakın dışarıya değil.