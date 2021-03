Emekli ek ödeme arttı mı? Emekli ek ödeme 2021 ne kadar? Yeni emekli zammı 2021

Türkiye’de milyonlarca Emekli Sandığı, Bağkur ve SGK’dan emekli olanlar var. Emekliye ocak ayında yapılan zammı almakta. Temmuz ayında da yeni bir zamlı maaş almaya hazırlanan emekliler her ay yapılan ek ödeme miktarlarının ne kadar olacağını araştırıyor.

Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına iki defa zam alıyor. Yapılacak bu zamlarda en büyük etken, enflasyon oranları oluyor. Aynı zamanda enflasyon oranlarına göre emekli ek ödemeleri de belirleniyor. Peki Emekliye ek ödeme ne kadar olacak, ne zaman ödenecek?

Emekli ek ödeme nedir?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. Her ay emeklilerin maaşlarına ek olarak verilen yüzde 4'lük ek ödemenin artışı gündemde. TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. Milliyet’te yer alan habere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.

TÜED, "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" talebinde bulunuyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2020 TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak.

Emekli ek ödeme nasıl hesaplanır?

Vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Maaşın yüzde 4’ü, ek ödeme adı altında tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Her ay bankaya yatan emekli maaşınızın içinde ek ödeme de var. Maaş zammı ise ek ödemeli maaşınız üzerinden değil, çıplak maaşınız üzerinden hesaplanıyor.

Emekli temmuz zammı 2021

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 7,33 zamlı alacak. Memur emeklilerine de yüzde 7,33 zam yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,37 oranında zam alacak.

Emekli maaşları ne kadar 2021?

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SGK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.