Ramazan bayramı 2,3 ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Emekli vatandaşlar ise bu sene bayram ikramiyelerinde bir artış olup olmayacağını merak ediyor. 2018 yılında başlayan bayram ikramiyesi uygulaması sebebiyle emeklilere ve diğer hak sahiplerine 1000 TL olarak ödeniyordu. 2021 yılında bu rakam 1100 TL’ye çıkartıldı. Vatandaşlar ise 2022 yılı için önemli bir zam yapılmasını bekliyor. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Milyonların gözü kulağı bayram ikramiyesinde. Bayram ikramiyelerin 25-30 Nisan tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı ise henüz açıklanmadı. İkramiyelere yapılacak olan artışla ilgili kulislerde pek çok iddia konuşuluyor. Sabah’ta yer alan habere göre; Yasada yapılacak değişiklik ile ikramiyelerin 2 bin liraya çıkartılması tartışılıyor. İkinci alternatif ise bunun bir kurala bağlanması.

İkramiyenin ne kadar olacağı yasada açıkça yazılı olduğu için her artış için yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Bu nedenle ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor.

Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Kimler bayram ikramiyesi alabilir?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları,

Şeref aylığı alanlar,

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.