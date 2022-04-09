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Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi 1500 TL mi olacak?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi 1500 TL mi olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Pek çok kişi bayrama kısa bir zaman kala "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-04-09 11:25:00 -
Emekli bayram ikramiyesi 1500 TL mi olacak?

2022 yılında ramazan bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesi emekliler, ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılır?

Emekli bayram ikramiyesi 1500 TL mi olacak?

Bayramda ikramiye alacak milyonlar 1100 TL'lik ödemelere ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; yeni bir torba teklif üzerinde çalışılıyor.

Hükümetin, ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık, kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken, en ilgi çeken planlamanın Emekli İkramiyesi olduğu öğrenildi.

Bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

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