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Aktüel Emekli Astsubaylar Başkomutanın yanında
Aktüel

Emekli Astsubaylar Başkomutanın yanında

Yeniakit Publisher
2023-05-25 13:40:00 -
Emekli Astsubaylar Başkomutanın yanında

Yeni Türkiye yüzyılının Cumhurbaşkanının belirleneceği 28 Mayıs ikinci tur seçimlerine 3 gün kala Başkan Erdoğan’a yönelik bir destek açıklaması da Emekli Muhafazakar Milliyetçi Astsubaylar Platformu (EMMAP)’ndan geldi.

HABER MERKEZİ

Platform adına açıklama yapan EMMAP Başkanı Abdullah Kaya, “Bizler, Ömer Halisdemirler olarak, tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak hep birlikte Türkiye idealini, Mavi vatanı, Suriye ve Libya politikalarını, sınır ötesine yönelik tezkereleri ve terörle mücadeleyi destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın gayreti ile Türkiye artık bölgesel güç değil, dünya siyasetine etki eden küresel bir güçtür. Ve inşallah ‘süper güç’ olacaktır. Terörle kol kola olanların ne bugün ne de yarın, yanlarında olmamız asla ve kata mümkün değildir” dedi.

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