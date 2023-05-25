Emekli Astsubaylar Başkomutanın yanında

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Platform adına açıklama yapan EMMAP Başkanı Abdullah Kaya, “Bizler, Ömer Halisdemirler olarak, tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak hep birlikte Türkiye idealini, Mavi vatanı, Suriye ve Libya politikalarını, sınır ötesine yönelik tezkereleri ve terörle mücadeleyi destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın gayreti ile Türkiye artık bölgesel güç değil, dünya siyasetine etki eden küresel bir güçtür. Ve inşallah ‘süper güç’ olacaktır. Terörle kol kola olanların ne bugün ne de yarın, yanlarında olmamız asla ve kata mümkün değildir” dedi.