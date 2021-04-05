  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emekli amiraller hakkında ilk karar! Hakları iptal edildi
Gündem

Emekli amiraller hakkında ilk karar! Hakları iptal edildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiralin Lojman ve koruma hakları iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 14:23:00 - 2021-04-05 14:31:21
Emekli amiraller hakkında ilk karar! Hakları iptal edildi

Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 emekli amiral ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınanlardan 6'sı Ankara'ya götürüldü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!
Medya

'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!

Masumiyet dizisinin oyuncuları Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın TikTok'ta paylaştığı andımız videosu Kemalist mahalleyi karıştırdı...
Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!
Gündem

Devlet koynunda yılan beslemiş... Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşları kesilsin!

Milletin iradesine parmak sallayarak darbe bildirisi yayınlama cüretinde bulunan emekli sözde amiraller, devletin tüm imkanlarından faydalan..
EDHO hayranlarına büyük müjde! Yakında geliyor
Medya

EDHO hayranlarına büyük müjde! Yakında geliyor

ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili büyük müjde verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay