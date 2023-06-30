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Gündem Emekçinin karşısında fırsatçının yanında! Sosyalist Merdan’ın Tele 1’i fena yakalandı
Gündem

Emekçinin karşısında fırsatçının yanında! Sosyalist Merdan’ın Tele 1’i fena yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-06-30 15:00:00 -
Emekçinin karşısında fırsatçının yanında! Sosyalist Merdan’ın Tele 1’i fena yakalandı

Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan'ı övdüğü için tutuklanan fondaş sosyalist Merdan Yanardağ'ın kurduğu Tele1, ev fiyatlarını fahiş seviyelere çıkaranların yanında yer aldı, fırsatçı ev sahiplerini eleştiren Halil Konakçı hoca efendiyi hedef tahtasına koydu.

Halil Konakçı hoca efendi, ev kiralarını fahiş seviyelere çıkaran fırsatçı ev sahiplerini eleştirdi. 

"10 bine ev bulan hazine bulmuş gibi seviniyor." diyen Konakçı Hoca, "Ben 12.866 lira maaş alıyorum. Nasıl oturayım kiralık evde. Ev sahiplerine söylüyorum. Allah korkunuz yok mu? Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Sosyalist Merdan'ın sitesi sermayenin yanında!

Geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan'ı övdüğü için tutuklanan sosyalist Merdan Yanardağ ve kanalı Tele1, fahiş kiralara tepki gösteren Halil Konakçı'yı hedef gösterip fırsatçıların yanında yer aldı.

Tele1'deki haberde, Konakçı'nın ev sahiplerini hedef gösterdiği ileri sürüldü.

İşte o haber:
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