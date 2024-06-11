Emekçiler CHP'den hakkını istiyor

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Seçim öncesi bol kepçeden vaatte bulunan ve yeniden İBB Başkanı seçilmesi üzerine verdiği sözleri unutarak işçinin ve emekçinin hakkını gasp eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’na karşı tepkiler çığ gibi yükseliyor. Aylardır İBB’den ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 15 Mayıs’ta Saraçhane’de toplanarak eylem yapan Özel Halk Otobüsleri esnafı ile Şehir Tiyatrosu oyuncuları ve İSKİ çalışanları dün bir kez daha İmamoğlu’nun kapısına dayandı. “Sadece hakkımızı istiyoruz” yazılı pankartlarla İBB’nin Saraçhane’deki merkez binası önüne eylem gerçekleştiren ve sayıları 3 bin 41’i bulan Özel Halk Otobüsleri sahipleri, tam 4 aydır hak edişlerinin ödenmediğini ve içeride yaklaşık esnaf başı 1 milyon 700 bin TL alacaklarının biriktiğini belirterek, alacaklarının tahsili için eylem yaptı.

Ekrem, İsrail gibi davranıyor!

İmamoğlu yönetiminin kendilerine dilenci muamelesi yaptığını ve adeta Siyonist İsrail gibi davrandığını belirten otobüs esnafı, yaşadıkları mağduriyete isyan etti. Aylardır alacaklarını tahsil edemediklerini ve iflasın eşiğine geldiklerini belirten Özel Halk Otobüsü esnafı, Akit’e yaptıkları açıklamada yaşadıkları mağduriyeti şöyle anlattılar: şunları dile getirdi: “4 aydır ödeme alamıyoruz. Ne işçilerin maaşını, ne bandrol ücretlerini, ne SGK primlerini ödeyebiliyoruz ne de tamircilere gidecek yüzümüz var. Araçlarımızın yaşı bitti. 2013 model araçlarımız 14 yaşına girdi. Biz burada hakkımızı almaya geldik. Biz dilenci değiliz. Bize İsrail topraklarında yaşıyoruz gibi muamele yapılıyor. İBB, paramızı kendisine finansman yapmış. İmamoğlu her mitingde ‘Anne Kart’ dağıtmakla övünüyor ama sıra paramıza gelince paramızı ödemiyor. Bizim ödemelerimizi artık yapsınlar, çok zor durumdayız.”

Hakkını arayana ceza kesiyor

Hak aradıklarına mobbinge ve para cezasına maruz kaldıklarını belirten şoför esnafı isyanların şöyle dile getirdi: “Ayrıca İETT’nin şoförlere yönelik mobinginin de kaldırılmasını istiyoruz. İBB yönetimi, basın açıklaması yaptığımızda bunun hesabını soruyor. Biz burada toplanıyoruz diye bize ceza yazıyorlar. Bizi ‘niye toplandınız’ diye tehdit ediyorlar. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Eğer taleplerimiz karşılanmazsa ve yazılı teminat verilmezse bayramın 1. günü kontak kapatma eylemine gideceğiz. Kardeşim ya paramızı verin, yoksa bayramda kimseyi taşımayacağız. Bizim araçlarımızın tekeri günlük 20 saat dönüyor. Aylık masrafımız 500 bin TL’yi buluyor. Seçimden önce hani birbirimizi kucaklıyorduk. İmamoğlu resmen bizi bitirdi.”

Şoförlere 'konuşmayın' talimatı

Alacaklarını ödemediği Özel Halk Otobüsü esnafını mağdur eden ve hak arayanları cezalarla susturduğu ifade edilen CHP’li İmamoğlu yönetimi dün İETT şoförlerine skandal bir sansür talimatı gönderdi. İETT araçlarında bulunan ekranlara yansıtılan mesajda, şoförlere “konuşmayın” talimatı verildi. Sosyal medyada infiale sebep olan mesajda, “Değerli sürücümüz! Kurum bilgisi olmadan Basın görevlilerine mülakat/röportaj verilmemesi gerekmektedir. İETT” ifadeleri yer aldı. Skandal sansür mesajı, İBB’de dönen baskı ve tek adam rejimini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Tiyatrocular da isyan etti

Öte yandan, dün Saraçhane binası önünde oturma eylemi yapan İBB’ye bağlı Şehir Tiyatroları oyuncuları ile İSKİ personeli ise “Sosyal Düzen Sözleşmesi” uygulanmadığı için kazan kaldırdı. Sosyal Düzen Sözleşmesine göre verilen ikramiyelerin artırıldığını fakat hiç ödeme alamadıklarını belirten tiyatrocuları ile İSKİ çalışanları alacaklarını ödemeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimine tepki gösterdi.