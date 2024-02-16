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Aktüel Elon Musk'ın kontratı biter bitmez o ülkeden taşınacak! Milyarderin çip üretimi sonrası şimdi projesi! Alternatif...
Aktüel

Elon Musk'ın kontratı biter bitmez o ülkeden taşınacak! Milyarderin çip üretimi sonrası şimdi projesi! Alternatif...

Yeniakit Publisher
2024-02-16 01:10:00 - 2024-02-16 01:42:02
Elon Musk'ın kontratı biter bitmez o ülkeden taşınacak! Milyarderin çip üretimi sonrası şimdi projesi! Alternatif...

Ünlü milyoner iki gün önce ilan etmişti! SpaceX, Elon Musk'ın maaş paketi konusunda iniş çıkışlı olayları ve Delaware ile yaşadığı tartışmanın ardından Teksas'a taşınmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı, herkesi şaşırttı. Alternatif , yeni projeye dair açıklaması veya ilginç bir hamle gelecek mi herkes merak etti.

56 milyar dolarlık maaş paketi iptal edilen SpaceX CEO'su Elon Musk, Delaware'deki bir mahkemenin milyarderin girişimlerinden bir diğeri olan Tesla'daki büyük tazminat paketini iptal etmesinin ardından şirketin kayıt durumunu Delaware'den Teksas'a dönüştürdüğünü duyurdu.

Musk eski adı Twitter olan X'te, "SpaceX şirket kuruluşunu Delaware'den Teksas'a taşıdı! Eğer şirketiniz hala Delaware'de kuruluysa, mümkün olan en kısa sürede başka bir eyalete taşınmanızı tavsiye ederim," diye yazdı.

SpaceX'in bu hamlesi, bir Delaware yargıcının Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'daki 56 milyar dolarlık tazminat paketini geçersiz kılmasından iki haftadan biraz daha uzun bir süre sonra geldi. Musk'ın Tesla tazminat paketi bugüne kadar bir yöneticiye sağlanan en büyük tazminat paketiydi ve Musk'ın dünyanın en zengin bireylerinden biri olmasında önemli bir rol oynamıştı.

 Alternatif olarak ne yapacak merak edilirken...

Musk, X'te girişimcilerin ve kurucuların "şirketinizi asla Delaware eyaletine dahil etmemeleri" gerektiğini söyleyerek kararı eleştirmiş, X'te Tesla'yı nereye taşıması gerektiğine ilişkin gayrı resmi bir anket düzenlemişti. Musk 1 Şubat'ta "Halk oylaması kesin olarak Teksas'tan yana. Tesla hissedar oylaması yapmak için derhal harekete geçecek" diye yazdı.
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Musk şimdiden beyin çipi şirketi Neuralink'in ticari kuruluşunu Delaware'den Nevada'ya taşıdı. Ancak Neuralink ve SpaceX'in aksine halka açık bir şirket olduğu için Tesla'nın kuruluşunu Diamond State'ten çıkarmak daha karmaşık olabilir.

Musk, bu deneklerin beynine yerleştirilen çiplerde son derece olumlu sonuçlar elde ettiğini de belirtti.

BEYİN ÇİPİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Elon Musk'ın Temmuz 2016'da kurduğu Neuralink, insan beynine çip yerleştirerek felçli kişilerin tekrar yürümesine ve diğer nörolojik rahatsızlıkların tedavisini amaçlıyor

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