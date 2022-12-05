Elon Musk’ı korku sardı! Suikasta kurban gidebilirim

Ünlü multimilyarder, dün (4 Aralık) Twitter'ın Sohbet Odaları'nda iki saatlik soru cevap etkinliğine katıldı.

Musk, "Asla açık hava geçit törenine katılmayacağım, şimdiden söyleyeyim. Dürüst olmak gerekirse, bana kötü bir şey olma ihtimali, hatta gerçek anlamda vurulma ihtimalim epey kayda değer" dedi.

Multimilyarder şöyle devam etti

"Birini öldürmek istiyorsanız bunu yapmak zor değil. Umarım öldürmezler, kader bana gülümser de böyle bir olay yaşanmaz. Ama kesinlikle bir risk var."

Independent Türkçe'deki habere göre kendisini "mutlak düşünce özgürlükçüsü" olarak tanımlayan Musk, "Günün sonunda istediğimiz şey baskıya uğramadığımız bir geleceğimizin olması" ifadelerini kullandı.

Twitter'ın başına geçtiği günden beri bu fikrini uygulamaya geçirmeye çalışan Musk, şunları ekledi:

"Başkasına gerçekten zarar vermediğiniz sürece istediğinizi söyleyebilmelisiniz."

Geçen ay Twitter CEO'su olan Musk, platformda "genel af" başlatmış ve herhangi bir yasayı çiğnemeyen ve haksız yere kapatıldığını düşündüğü hesapları yeniden aktive etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabı da bu "af"tan yararlananlar arasındaydı.

Musk ayrıca Twitter'ın Kovid-19 dezenformasyonuna dair sert politikalarına da son vermişti