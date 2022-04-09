Elon Musk resmen duyurdu! Bu adımı Türkiye'de atabilir

Elon Musk, Tesla'nın lityum işine girmek zorunda kalabileceğini çünkü maliyetlerin çok yüksek olduğunu söyledi.

Elon Musk sosyal medya platformu twitter üzerinden pil üretiminin önemli bileşeni metalin fiyatının çok yükselmesinden dolayı, Tesla'nın lityum madenciliği ve rafineri işine doğrudan ve geniş ölçekte girebileceğini söyledi.

Musk, "Lityumun fiyatı çılgın seviyelere ulaştı. Lityum dünyanın hemen hemen her yerinde olduğu için elementin kendisinde bir eksiklik yok, ancak çıkarma/iyileştirme hızı yavaş” dedi.

Tesla ve SpaceX teknoloji patronu ayrıca, son yirmi yılda ton başına ortalama lityum fiyatını gösteren ve 2021'den bu yana fiyatlarda büyük bir artış olduğunu gösteren tweetin altına “Benchmark Mineral Intelligence'a göre, metalin maliyeti geçen yıla göre yüzde 480 daha arttı” dedi.

Bu atılımı Türkiye'de yapabilir

Elon Musk'ın açıklamaları sonrası akıllara araştırmacı yazar Haluk Özdil'in sözleri geldi.

Haluk Özdil, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de ilk olacak anlaşma yapacağız' diyor ve bunu laf olsun diye söylemiyor. Belli ki Musk, Türkiye’nin bor madenine ilgi duyuyor. Bor madenine sevgi duysun. Türkiye bu işte kar ediyorsa kabul. Zaten Musk’ın araçları lityum pillerine muhtaç. Dünyada ilk kez bor madeninden lityum elde edildi. Bu da Kayseri’de yapıldı. Devletin bunun reklamını yapması lazım. Bu büyük bir olaydır. Lityum pilleri büyük ihtimalle Türkiye’de üretilecek ve büyük gelir elde etmemize imkan sağlayacak. Elon Musk’ın burada bir üretim tesisi üreteceğini düşünüyorum. Türkiye’de yürüdüğümüz her yerin altında bor madeni var. Dünyanın yüzde 90’ı burada. Bu zenginliğin içinde bu kadar zorluk çekmemiz gerçekten saçmalık. Elon Musk, birçok ABD’li ismi karşısına alıp Türk uydusunu uzaya gönderdi. Bunu karşılıklı ilişkiler için yaptı. Elon Musk, Haziran'a doğru Türkiye hamlesini yapabilir" ifadelerini kullanmıştı.