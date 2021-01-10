Elon Musk malı mülkü satacak! Bakın neden

Koronavirüs salgınına rağmen servetini artırarak dünyanın en zengin insanı ünvanını Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan alan Elon Musk, Mars'ta özerk bir şehir inşa etme niyetinin ciddiyetini göstermek için sahip olduğu tüm mülkleri satma niyetinde olduğunu açıkladı.

Business Insider sitesinin haberine göre Musk, "Finansal açıdan, şirketlerin hisseleri dışında üzerimde nerdeyse değerli hiçbir şey kalmayacak" dedi ve devam etti:

"İş yerinde sıkı çalışma olduğunda fabrikada ya da ofiste uyumam daha iyi olacak. Tabii ki çocuklar olacaksa bir konuta ihtiyaç olacak, fakat onu kiralayabilirim ya da başka bir yolunu bulabilirim."

ABD’li işadamı, "İnsanlığın uzay medeniyeti ve gezegenler arası bir tür olmasının önemli olduğuna inanıyorum. Ve Mars'ta bir şehir inşa etmek için çok fazla kaynak gerekecek" ifadelerini kullandı.