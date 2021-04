Elon Musk fena dalga geçti

NASA'nın geçtiğimiz günlerde sonuçlanan ve Ay'a gidiş projesinde kullanılacak insanlı iniş aracı ihalesini Elon Musk'ın SpaceX'i kazanmıştı. İhale sonucunda NASA ve SpaceX arasında 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme imzalandı. İhaleye katılan ancak başarılı olmayan şirketler arasında ise, Jeff Bezos'un Blue Origin'i de bulunuyordu.

Blue Origin, ihalenin sonuçlanması sonrasında NASA'nın SpaceX ile sözleşme yapmasına itiraz etti ve yetkili makamlara protesto başvurusunda bulundu. Blue Origin'in CEO koltuğunda oturan Bob Smith, yaptığı açıklamada NASA'nın SpaceX ve Dynetics'in tekliflerini değerlendirirken hata yaptığını söylemişti.

New York Times'tan Kenneth Chang'ın Twitter üzerinden bu haberi paylaştığı mesaja ise, Elon Musk'ın verdiği cevapla bir anda ilgi odağı oldu. Musk, mesajında "Can't get it up (to orbit) lol" cümlesini kurdu. Bunun anlamı, "onu yörüngeye kaldıramıyorum." Sondaki lol ibaresi ise gülme anlamını taşıyor. Musk bu cevabı ile, Blue Origin ile adeta dalga geçti. Zira Blue Origin henüz başarılı bir yörünge uçuşu yapabilmiş değil.