Elmas'a iki talip birden!

Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout'ları Makedon Milli Takımı formasıyla Ermenistan karşısında döktüren Eljif Elmas'ı yakından takip etti.

Bu kulüpler arasında Manchester City ve Benfica da var.

İki kulübün temsilcileri, genç orta sahanın gelişimini yakından izliyor, sezon sonunda da Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

FENERBAHÇE'NİN TEK VAZGEÇİLMEZ GENCİ ELJIF

Fenerbahçe'de yeni yönetim, göreve gelirken genç isimlerin daha fazla süre alması üzerine bir plan ortaya koymuştu. Bu isimleri oynatarak, ilerleyen dönemde önemli paralara satmak ve kulübün artık yetiştirici olması gerektiği yönünde bir vizyon söz konusuydu.

Bu çerçevede geçen sene transfer edilen Eljif Elmas'ın dışında sezon başında kadroya katılan genç isimler Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi'den beklenti büyüktü. Ancak geride kalan süreçte Eljif Elmas dışında kalan bu üç futbolcu takıma giremedi.