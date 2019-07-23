0553 313 94 23

Elmas, Cenk Tosun’un ardından adını Süper Lig tarihine yazdırdı

Fenerbahçe’den 16 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas, Cenk Tosun’un ardından Süper Lig’in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci oyuncu oldu.

23 Temmuz 2019 Salı 10:43
Elmas, Cenk Tosun’un ardından adını Süper Lig tarihine yazdırdı

Fenerbahçe’den 16 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas, Cenk Tosun’un ardından Süper Lig’in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci oyuncu oldu.


Kuzey Makedonya takımlarından Rabotnicki’den 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe’ye 180 bin Euro karşılığında transfer olan Eljif Elmas, yeni sezonda İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’de forma giyecek. Sarı-lacivertliler, Elmas için İtalyanlardan 16 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ve oyuncu performansına göre de 1 milyon 500 bin Euro bonus alacak. Fenerbahçe, rekor bedelle gerçekleşen bu transfer sonucu kasasını doldururken, 19 yaşındaki futbolcu da adını Süper Lig’in transfer tarihine yazdırdı.



En pahalı ikinci oyuncu


Eljif Elmas, iki sezon önce 22.5 milyon Euro’ya Beşiktaş’tan Everton’a giden Cenk Tosun’un ardından Süper Lig’in ihraç ettiği en yüksek bedelli ikinci futbolcu olarak ön plana çıktı. 16 milyon Euro artı 1 milyon 500 bin Euro bonus ücretiyle Napoli’ye transferi gerçekleşen Eljif’i, 16 milyon Euro’ya Galatasaray’dan Stoke City’e transfer olan Ndiaye ile yine aynı bedelle Fenerbahçe’den Al-Ahli’ye geçen Moussa Sow izledi.


Süper Lig’in ihraç ettiği en yüksek bedelli oyuncular ve bonservis ücretleri şöyle:



Cenk Tosun - Beşiktaş’tan Everton’a - 22.5 milyon Euro


Eljif Elmas - Fenerbahçe’den Napoli’ye - 16 milyon Euro + 1 milyon 500 bin Euro bonus


Badou Ndiaye - Galatasaray’dan Stoke City’e - 16 milyon Euro


Moussa Sow - Fenerbahçe’den Al-Ahli’ye - 16 milyon Euro


Elvir Baljic - Fenerbahçe’den Real Madrid’e - 15.6 milyon Euro


Bruma - Galatasaray’dan Leipzig’e - 15 milyon Euro


Cengiz Ünder - Başakşehir’den Roma’ya - 14.25 milyon Euro

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor’un Hollanda kampı başladı
    1. Sivasspor’un Hollanda kampı başladı
    2. Bağlar Belediyesinden dış mahallelerde..
    3. Avrupa borsaları
    4. Van'da 52 düzensiz göçmen yakalandı
    5. Dinçer: "İcra ve ihale ilanlarının..
    6. Türkiye ABD'ye baş kaldırdı
    7. Elmas, Cenk Tosun’un ardından adını..
    8. Memur emeklilerinin maaş farkları 25..
    9. Kanada’da heyelan mağduru somonlar..
    10. Türk Hava Kurumundan Kadir Bozkurt’a..
    11. Malatya heyeti AB’nin desteklediği..
    12. Casper’ın En Yeni “Akıllısı”: VIA E3
    13. TESK Başkanı Palandöken: "İndirim..
    14. Yalova'da silahlı kavga: 6 yaralı
    15. Başkan Kula: “Dünya birinciliği bizi..
    16. Vali Yazıcı’dan, Basın Bayramı mesajı
    17. Mevsimlik işçi çocuklarının drone ile..
    18. Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 1..
    19. Türkiye’nin yerli kombisini yapan..
    20. Ford Otosan Genel Müdür..
    21. Samsun, büyükbaş hayvan sayısında..
    22. 17 yaşında 100 madalyası var
    23. Didim Şoförler Odası Başkanı’ndan..
    24. Koçtaş'da Chippin ile mobil ödeme..
    25. Singapur'da kaçak fil dişi ve pangolin..
    26. Beşiktaş, Avusturya yolcusu
    27. Sungurlu Belediyesinde yol mesaisi
    28. Tek amaçları var..
    29. Havalimanı işçilerini taşıyan midibüs..
    30. Maltepe’de misyon ve vizyonda yüzde..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar
    İlk icraat fecaat! Skandallarla başladılar