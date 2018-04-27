Elmander, Galatasaray-Beşiktaş derbisi için Türk Telekom Stadı'nda olacak
Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynayacağı derbi mücadelesinde özel bir misafiri olacak. Galatasaray taraftarının unutamadığı Johan Elmander, derbi için İstanbul'da olacak.27 Nisan 2018 Cuma 22:59
Lider Galatasaray’ın 29 Nisan’da Beşiktaş’la Türk Telekom Stadyumu’nda şampiyonluk yolunda oynayacağı kritik derbide özel bir misafiri olacak.
Sarı-Kırmızılıların 2011-2012 sezonunda evinde Beşiktaş’ı 3-2 yendiği maçın 90+1. dakikasında attığı golle şampiyonluk yolunda takımına 3 puan kazandıran Johan Elmander, Galatasaray Kulübü’nün davetlisi olarak pazar günü taraftarlarla buluşacak.
Sarı-Kırmızılı yönetim, tribünlerin “Ulu Johan” olarak hitap ettiği İsveçli yıldıza derbi öncesinde özel bir plaket sunacak.
Hatırlanacağı üzere; Fatih Terim’in göreve gelmesiyle Elmander, Galatasaray’ın Antalya kampını ziyaret etmiş, kulübün kuzey Avrupa ülkelerindeki futbolcu izleme çalışmalarına katkı sağlaması planlanmıştı.
(Cumhuriyet)
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