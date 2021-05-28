Elmalılı vefatının 79. yılında rahmetle anılıyor

1878’de Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğan Muhammed Hamdi, Beyazıt Medresesi’nde 1905-1908’de dersiamlık yaptıktan sonra II. Meşrutiyet’in ilk meclisine Antalya mebusu olarak girdi. Daha sonra Şeyhülislamlık Mektubi Kaleminde görev aldı. Mekteb-i Nüvvab ve Mekteb-i Kudat’ta fıkıh, Medresetü’l-Mütehassısin’de usul-i fıkıh, Süleymaniye Medresesi’nde mantık, Mülkiye Mektebi’nde vakıf hukuku dersleri okuttu. Milli Mücadele sırasında İstanbul hükümetlerinde görev yaptığı için İstiklal Mahkemesince gıyabında idama mahkum edilmesi üzerine Fatih’teki evinden alınarak, Ankara’ya götürüldü ve 40 gün tutuklu kaldı. Felsefi, itikadi, fıkhi, tasavvufi ve toplumsal meseleler üzerinde derinlikli düşünen, mütefekkir bir din alimi olarak öne çıkan Yazır, edebiyat, musiki ve hat gibi alanlarda da etkin oldu.