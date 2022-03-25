Elma sirkesi ile boğaz ağrısı ve öksürüğü yok edin! Elma sirkesinin faydaları

Elma sirkesi nedir?

Alternatif tıbbın önemli gıda maddelerinden olan elma sirkesi, elma suyunun fermente edilmesiyle elde edilen bir sirke çeşididir. Yüzyıllar önce alternatif tıpta yaraları temizlemek için kullanılan elma sirkesi, günümüzde salata soslarında, turşularda, gıda koruyucularında kullanılmaktadır. Mutfakların önemli aromatik soslarından olan elma sirkesi; potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum olmak üzere pek çok faydalı mineralin yanı sıra A, B2, B6, C ve E vitaminleri yönünden de oldukça zengindir.

Elma sirkesi nasıl içersek faydalı olur?

Elma sirkesi faydaları için günde iki kez tüketilir. Bunun için Bir bardak suyun içine iki yemek kaşığı elma sirkesi koyup karıştırmak gerekir. Bu karışımı, sabah kahvaltı öncesi ve akşam yatmadan önce içilir. Eğer elma sirkesi tadı rahatsız ederse bu karışım içine bak koyarak içebilirsiniz.

Elma sirkesi nasıl kullanılmalı?

Elma sirkesi ile hazırladığınız salata sosları ile salatalarınıza aromatik bir tat katarak daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra tam anlamı ile bir şifa deposu olan elma sirkesinin kullanımı ne için kullanmak istediğinize göre değişkenlik göstermektedir. Eğer ki kilonuzu kontrol altında tutmak ve fit kalmak için elma sirkesi kullanacaksanız yemeklerden önce meyve suyunun içerisine bir miktar elma sirkesi ekleyerek içmeniz önerilmektedir. Diyabet hastası iseniz ve kan şekerinizi dengede tutmak istiyorsanız doktorunuza danışarak elma sirkesi tüketebilirsiniz. Yatmadan 1 saat önce iki yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak suyun içine döküp karıştırarak tüketebilirsiniz. Elma sirkesi ile saçlarınızı güçlendirmek istiyorsanız bir miktar suyun içerisine elma sirkesi ekleyerek karıştırın ve saçlarınıza uygulayın. 15 dakika bekleterek ardından ılık su ile durulayın. Bu işlemi haftada ya da 10 günde bir uygulayabilirsiniz.

Bir günde ne kadar elma sirkesi tüketilmeli?

Her yararlı besinde olduğu gibi elma sirkesinin günlük kullanımında da dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Elma sirkesini yemek pişirirken sos hazırlayarak kullanmanız sizler için kolaylık sağlayacaktır. Bazı insanlar ise elma sirkesini su ile seyrelterek içmeyi sever. Günlük olarak 1–2 çay kaşığı ile 1–2 yemek kaşığı arasında kullandığınız takdirde elma sirkesinin faydalarından yararlanabilirsiniz. Bir bardak su ile karıştırılır. Küçük dozla başlamak ve çok miktarda almaktan kaçınmak en iyisidir çünkü çok fazla sirke zararlı yan etkilere neden olabilir. Hamileler ve yeni doğum yapmış kadınlar için organik ve doğal elma sirkesi kullanılması tavsiye edilmektedir.

Elma sirkesinin faydaları nelerdir?

Mutfağımızdan eksik etmemiz gereken elma sirkesinin kullanımı çok eskilere dayanmaktadır. Antik Yunan döneminde birçok sağlık sorununda kullanılan elma sirkesi faydası saymakla bitmiyor.

BOĞAZ AĞRISI: Yarım fincan ılık suyun için katılan bir çorba kaşığı elma sirkesi, boğaz ağrısına iyi gelir. Bu karışımı gargara olarak kullandığımızda boğazdaki bakterileri yok eder. Diğer yandan bu karışım sinüsleri de rahatlatır.

AĞIZ KOKUSU: Elma sirkesi ile gargara yapmak, ağızdaki bakterileri öldürerek ağız kokusu oluşmasını önler. Ağız kokusunda kurtulmak için bir çay kaşığı elma sirkesi içmeniz yeterli olacaktır.

SİĞİL TEDAVİSİ: Elma sirkesinin siğilleri yok etme özelliği de vardır. Bunun için elma sirkesi damlatılan pamuk, siğilin üzerinde sabaha kadar bekletilir. Bu şekilde yapıldığı takdirde 7-10 gün içerisinde siğilin kaybolmaya başladığı gözlenir.

DİŞ BEYAZLATMA: Beyaz dişlere ve güzel bir gülüşe sahip olmak için kullanabileceğiniz elma sirkesi, dişlerdeki lekeyi yok etmeye yarar.

TER KOKUSU: Koltuk altı kokusundan kurtulmak için elma sirkesi doğal bir çözümdür. Bir pamuk üzerine damlatılan birkaç damla elma sirkesi ile koltuk altlarınızı silerek bu konuda faydasını görebilirsiniz.

AYAK KOKUSU: Ayak kokusunu yok etmek için, elma sirkesine batırılan pamuk ile ayaklarınızı silmeniz yeterli olacaktır.

MİDEYE FAYDASI: Elma sirkesi, reflü gibi mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Yemeklerden beş dakika içmek üzere, bir bardak suya bir çorba kaşığı elma sirkesi koyunuz. Buna devam ettiğiniz zaman ile birlikte reflünüze faydasını göreceksiniz.

YORGUNLUĞA FAYDASI: Elma sirkesi ile el ve ayaklara yapılan masajın faydası vardır. Bu şekilde yaptığınız bir masaj, el ve ayaklarınızdaki yorgunluğu giderir.

DİYABETE FAYDASI: Kan şekerini düzenlenmesi nedeniyle elma sirkesi, diyabet hastalarına çok faydalıdır. Salatalarınıza ilave edeceğiniz elma sirkesini, aynı zamanda bir çorba kaşığını bir bardak suya koyup içmeniz şeker hastalığına iyi gelecektir.

TANSİYON: Elma sirkesi tüketen kişilerde yapılan araştırmalarda kan basıncının düştüğü görülmüştür. Bu yüzden tansiyon hastalıklarına iyi gelir.

SİNDİRİME FAYDASI: Sindirim sistemi için çok iyi bir yardımcı olan elma sirkesi, yemeklerin daha rahat sindirilmesine faydası olduğu için kabızlığa da iyi gelir. Bağırsakları rahatlama özelliği olan elma sirkesi, şişkinlik ve hazımsızlığı önler.

pH DENGELEMESİ: Elma sirkesi, içeriğindeki asetik asit nedeniyle vücut pH’ını dengelemesine yardımcı olur. Bu faydası ile elma sirkesi, kansere yakalanma riskini düşürür.

GÜNEŞ YANIĞI: Elma sirkesi, güneş yanığına iyi gelir. Bunun için yapmanız gereken ise, ılık bir duş alındıktan sonra suya katılan elma sirkesi ile yapılan banyo, yanığınıza faydası olacaktır.

MORLUKLAR: Elma sirkesi, vücuttaki morluklara iyi geldiği için, morlukların azaltılamasında kullanılabilir.

SOĞUK ALGINLIĞI: Yüksek malik asit içeriği nedeniyle elma sirkesi, bağışıklık sistemini güçlendirir ve grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarında enfeksiyonların önlenmesinde yardımcı olur.

KAŞINTI GİDERME: Böcek ısırığı sonucunda oluşan kaşıntıların giderilmesinde elma sirkesi kullanılır. Bu şekilde kaşıntıyı gideren elma sirkesi, rahatlamanıza yardım eder.

CİLT SORUNLARI: Cildin pH seviyesinin kontrol edilmesin yardımcı olan elma sirkesi ile akne gibi cilt sorunlarında faydası olur. Aynı zamanda elma sirkesi, cildinizin yumuşacık olmasını sağlar.

SAÇ BAKIMI: Elma sirkesinin bir diğer faydası da saç bakımınadır. Saçlarını yıkadıktan sonra durulama amacıyla kullanılan elma sirkesi, saçınızın daha parlak olmasını sağlar. İki yemek kaşığı elma sirkesi ve yarım lite suyu karıştırın. Faydasını görmek için haftada en az iki kez kullanın.

KOLESTROL: Günde bir yemek kaşığı elma sirkesi içmenin kolestrolü düşürdüğü, yapılan araştırmalar sonucunda gözlenmiştir.

KİLO VERME: Elma sirkesi içinde bulunan asetik asit, iştah azaltmaya ve metabolizmayı artırmaya yarar. Vücudun su tutmasına yarayan bu özelliği ile elma sirkesi, nişastasının hazmına etkisi ile yediklerimiz yemeklerden daha az kalori almamıza sebep olur.

HIÇKIRIK: Hıçkırığınızı elma sirkesi ile geçirebilirsiniz. Hıçkırık anında bir çay kaşığı elma sirkesi içmeniz, acımtırak tadı ile boğazdaki sinirleri uyarır ve hıçkırığınız geçer.

UYKUSUZLUK: Elma sirkesi, karın şişkinliği ve hazımsızlığa iyi geldiği için bu sebeplerden kaynaklanan uyku sorunlarını da önlemiş olur. Bunun için bir bardak su içine bir çay kaşığı elma sirkesi, bir çay kaşığı bal katılarak yatmadan yarım saat önce içmeniz yeterlidir.

EV TEMİZLİĞİ: Elma sirkesi, ev temizliğinizde önemli bir yardımcınızdır. Yarım çay bardağı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırırak kullandığınız taktirde yüzeylerde leke bırakmaz ve parlatır. Bu karışımı, mutfak yüzeyleri, fırın, pencere ve cam temizliğinizde kullanabilirsiniz.

ODA KOKUSU: Elma sirkesinin sigara gibi kötü kokuları yok etme özelliği vardır. Bu etkisinden faydalanabilmek için bir kase içine konulan elma sirkesi, odanın bir köşesine konulur ve bekletilir. Zamanla kötü kokuların yok olduğunu hissedeceksiniz.

Ev yapımı elma sirkesi hazırlamak isterseniz, tarifi

Organik elma sirkesi kaç günde olur, nasıl elde edilir?

Organik elma sirkesi elde etmenin yolu ya katkısız %100 doğal etiketli ürünleri almak ya da evde üretmekten geçmektedir. Doğal elma sirkesi nerede satılır? diye araştırmayın işte size doğal elma sirkesi tarifi...

Evde doğal elma sirkesi tarifi nasıl yapılır?

Bu şifalı organik ürünü ev imkanlarınızla da kolayca hazırlayabilir, bir ila bir buçuk ay içinde 4 – 5 litre civarında doğal elma sirkesi yapabilirsiniz.

Malzemeler:

5-6 litrelik bir cam kavanoz

2 kilogram elma

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Birkaç tane nohut ya da bir parça ekmek yeterli olur.

Elma sirkesi nasıl yapılır?

Elmalar dörde bölünür, büyükse biraz daha küçük kesilir. Çekirdekli kısımlar çıkarılır. Kavanozun yarısını kaplayana kadar yerleştirilir ve nohut eklenir. Üzerine içme suyu doldurulur. Çıkacak gaz için bir parça boşluk bırakmak gerekir. 1 çay kaşığı şeker ve tuz ekleyip karıştırılır. Kavanozun üzeri tülbentle kapatıp bağlanarak sabitlenir. Mayalanma için karışımın hava alması gerekir. 30 – 45 gün beklemeye bırakılır. Arada bir tahta kaşıkla karıştırmak faydalı olur. Sirke sinekleri oluşmaya başladığı zaman, elma posası süzülüp atılır. Posayı ayırdıktan sonra sirkeye 1 çay kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz daha eklenip karıştırılır. Kavanoz kapağı kapatılıp serin ve ışık almayan bir yerde saklanır. Bir süre sonra sirkenin üzerinde sirke anası denen maya oluşur. Beyaz, şeffaf halka biçimli maya ve keskin koku sirkenin hazır olduğunu bildirir.

Elma sirkesi kolay yapımına dair püf noktalar

Sirkeleşme için 15-25 derece arasında ılık bir ortam seçilmelidir. Sirke yapımı için metal kap kullanılmamalı, ahşap veya cam tercih edilmelidir. Sirke güneş ışığından uzak bir yerde saklanmalıdır. Sirkenizin kalitesi bekletilen süre ile doğru orantılıdır. Sirkenin kalitesini artırmak için 15 gün sonrasında süzülen karışıma iki-üç adet nohut, bir parça ekmek, az kaya tuzu atılarak ağzı kapalı şekilde 40 gün bekletin. Kullanılan elmada ilaç kullanılmış ise maya bakterilerin çoğalmasını engelleyeceğinden sirke oluşumunu engeller. Klorlu suyun da aynı şekilde etkisi olduğu için elma sirkesi yapımında doğal kaynak suyu kullanmak önemlidir.