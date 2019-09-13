Elma reçeli nasıl yapılır? Elma reçeli tarifi malzemeleri
Kış aylarının yaklaşmasıyla, mevsimi geçmeyen sebze ve meyvelerle hazırlanan reçel yapımları da hız kazandı. Kahvaltı ve çay saatlerinde hem besleyici hem de doyucu olmasıyla çokça tercih ediliyor. Peki, elma reçeli nasıl yapılır? Elma reçeli için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...13 Eylül 2019 Cuma 18:44
Kış aylarının yaklaşmasıyla, mevsimi geçmeyen sebze ve meyvelerle hazırlanan reçel yapımları da hız kazandı. Kahvaltı ve çay saatlerinde hem besleyici hem de doyucu olmasıyla çokça tercih ediliyor. Peki, elma reçeli nasıl yapılır? Elma reçeli için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...
Malzemeler
2 kilogram elma
4 su bardağı şeker
1 adet limonun suyu
Elma reçeli nasıl yapılır?
Elmaları 6’şar dilime ayırın, çekirdeklerini çıkarın.
Şeker ve 1 yemek kaşığı limon suyuyla ovun.
Elmalarınızı sulanmaları için 2-3 saat bekletin ardından ocağa alın.
Kaynayana kadar karıştırmadan pişirin.
Kaynayınca içine limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.
Kavanozlara bölüştürüp soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin.
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