Elma çekirdeğini yerseniz... Diğer meyveler gibi değil

Elma gibi bir meyve yemenin sağlığa faydaları herkes tarafından bilinir. Elmanın bizim için ne kadar iyi olduğunu ve her gün en az beş porsiyon meyve ve sebze yemeyi hedeflememiz gerektiğini biliyoruz, ancak meyve ve sebzelerin hangi kısımlarını yiyoruz? Örneğin tohumları ve çekirdekleri... Ayçiçeği tohumları gibi bazıları kendi başlarına gıda olarak kabul edilirler ve proteinle paketlenirler. Peki ya elma çekirdekleri? Bunun yerine biraz elma suyu içmek daha iyi olabilir mi? İşte elma çekirdeği zararlı mı, faydaları neler sorularının yanıtları…

Çocukken elma çekirdeklerini yediğinizde içinizde büyüyen diğer meyveler hakkında hikayeler duymuş olabilirsiniz, ancak bu endişelenmeniz gereken bir şey değil. Bununla birlikte, özellikle elma çekirdeklerini tükettiğimizde gerçekte ne olduğunu bilmiyor muyuz? Midenizde büyüyen bir elma ağacı çıkmadığı gibi elma çekirdeklerini yemenin de hiçbir etkisi olmaz. Elma çekirdekleri aslında düşündüğünüz kadar güvenli değil. Toksik olabilen bileşik amigdalin içerirler. Amygdalin, elma çekirdeğinin kimyasal savunmasının bir parçasını oluşturur ve kendi başına zararlı olmasa da çiğnendiğinde veya hasar gördüğünde hidrojen siyanüre dönüşebilir. Siyanür, yeterince tüketilirse oldukça tehlikeli hatta ölümcül olabilen bir şeydir.

Her gün bir tane elma

Tohumları amigdalin içeren tek meyve elma değildir. Kayısı ve şeftaliden kiraza ve hatta bademe kadar pek çok meyve amigdalin içerir. Neyse ki, ara sıra elma çekirdeğini yutmak size zarar vermeyecektir. Akut siyanür zehirlenmesi geliştirmek için 83 ila 500 elma çekirdeği yemeniz gerekir, bu nedenle tohumları yemeyi alışkanlık haline getirmediğiniz sürece sorun olmaz. Bunun yanında her gün bir tane elma yemek vücudunuza fayda sağlayacaktır.

Elma çekirdeğini yerseniz...

Elma çekirdeğini yutmanın faydası olmayacağı gibi, çekirdeği jel haline getirip cilde uygulamak etkili bir maske görevi üstlenmektedir. Elma çekirdeği cilt sağlığı için kullanılmaktadır. Elma çekirdeğinden elde edilen jel cildi yenilemek ve cilt kusurlarını ortadan kaldırmak için kullanılır. Cilt bakımı için elma çekirdeği çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle de elma çekirdeği güneşin zararlı etkilerine karşı önemli bir onarıcı durumundadır.

Bir süre haşlanmalı

Elmanın içerisinde yaklaşık 4 ya da 5 adet çekirdek bulunmaktadır. Bu çekirdekler her elmada neredeyse aynı boyutlarda olabilir. Elmanın içerisinden çıkan çekirdekler bir suyun içine konularak yararlarından da faydalanmak mümkün olabilir. Bunun için bir jel elde edilmesi lazım. Elma çekirdekleri bu suyun içerisinde bir süre haşlanmalıdır.

Haşlandıktan sonra suyun içerisinde bulunan elma çekirdeklerinden jel elde edilebilir. Bu jel de mutlaka cilt bakımında kullanılır. Elma çekirdeklerinden elde edilen jel derideki darbe alan bölgelere de sürülebilir. Elma çekirdeği jeli dişlere de sürülebilir. Bu jel ise çocukların dişlerinin gelişmesinde de oldukça etkilidir. Elma çekirdeği jeli cilde maske olarak da kullanılabilir.