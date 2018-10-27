Ellerinizden alın haberi!

Başta biz gazeteciler olmak üzere, bilgisayar başında saatlerce vakit geçirenler büyük risk altında bu konuya yine sayfamızda yer vermiştik. Hekim dostumuz uyardı: Bu öyle buz koy iyileşir diye geçiştirilecek bir sorun değil!! Sonra yazdıklarını okuyunca kendisine hak verdik.

Elde sinir sıkışması felç riskini arttırıyor. Çaresi var mı? Var, ameliyat olacak, sıkışan siniri, sıkıştıran eldeki bağları kestireceksiniz! Görüyor musunuz, bilgisayar ve benzerleri yüzünden başa geleni..

Daha çok ellerde ortaya çıkan ve görülme sıklığı fazla olan sinir sıkışması, genellikle doktora sorulmadan, günü birlik tedavilerle geçiştiriliyor ama önemsenmeyen sorun, ameliyat olmazsanız daha kötü felç riskini beraberinde getiriyor.

Aklını başına topla!

Sinir sıkışmalarının sıklıkla ellerde, el bileğinde, dirsekte, boyun ve omuz bölgelerinde oluyor.El bileğinden geçen bir kanalda oluşan sinir sıkışmasının, parmaklarda uyuşma, karıncalanma, iğne batması tarzında şikayetlere yol açıyor. Bunlar, "Bak başına iş açarım, aklını başına topla!" türünden sinyaller..

Bu durum tıp dilinde “karpal tünel sendromu” olarak adlandırılıyor.

Ayrıca boyun fıtıkları konusunda da dikkatli olunmalı.. Bir hastada hem boyun fıtığı olup hem de el bilekte ya da dirsekte sinir sıkışması görülebiliyor. Boyun fıtığı tedavi edilirken diğer sorun ilerleyip, hasta için risk oluşturabiliyor.

(Bunları yazarken bilgisayar başında bu sabah üçüncü saatimi doldurmuş bulunuyorum. Lâf aramızda bahsini ettiğim el ve boyundaki her iki sıkıntı da ben de mevcut. Yani istikbalimi yazar gibiyim.. Yazının devamında okuyacaksınız; "ellerinizi kaldırın" diyor. Hemen ellerimi kaldırdım!)

Ev hanımları, siz de tehlikedesiniz!

Karpal tünel sendromu, elini yoğun kullanan, ev hanımlarından inşaat işçilerine kadar geniş bir grupta görülüyor.

Ayrıca ek rahatsızlığı olan, şeker ya da romatizma hastası kişilerde de sık ortaya çıkıyor. Dirsekte sinir sıkışması ise daha çok masa başında çalışan kişileri hedef alıyor, masaya dayanan bölgenin bası altında kalmasıyla sinir sıkışmaları yaşanıyor.

TEDAVİ ERTELENİRSE FELÇ RİSKİ ARTIYOR

Sinir sıkışması şikayetlerinin 7-10 gün sürebilir. Bu kadarından endişe edecek bir durum yok. Gayet tabii bir hadise..

Ancak 3 haftadan uzun sürüyorsa sebebinin mutlaka araştırılması gerek.

Geçiştirilen ve önemsenmeyen sinir sıkışmalarına doğru zamanda müdahale edilmezse "kas atrofisi" gelişiyor.

"Kas atrofisi" gelişmesi durumunda; sinir o bölgedeki çalışmasını artık e aza indirmiştir. Sinirden uyarı gelmediği, azaldığı için de kas erimesi başlar.

Kas erimesi, eklem ve koldaki kasların fonksiyonun azalması anlamına gelmektedir.

Bu güçsüzlük zamanla kısmi felce kadar ilerleyebilir. "Felç hali söz konusu olduğunda artık hasta tedaviye gelse bile yapılacak cerrahi müdahaleler ve medikal tedaviler sınırlı kalacaktır", diyor hekimler.. Felç berbat bir akıbet! Hep farketmişsinizdir; adeta öldürmez, süründürür. Onun niçin nice felçli hasta "keşke soluma gelseydi de, Rabbime kavuşsaydım.." diye hayıflanır. Sola gelcek ve soldaki kalp felç ile duruverecek!

Durmayın kaldırın ellerinizi havaya

Vaziyet bu denli vahimken, en basitinden ne yapacaksınız?

Mola vereceksiniz. Yerinizden kalkacak veya yapmakta olduğunuz işi bırakacaksınız. Ellerinizi havaya kaldıracaksınız.



Böylece venöz denilen kan dönüşümünü azaltmış olacaksınız.



Eller hep aşağıya bırakıldığında, aşağı düzeydeyken çalışmalarda, hatta uzun yürüyüşlerde kan aşağıya yönelir. Ellerinizin şiştiğini hisseder, farkedersiniz.

Ellerinizi havaya kaldırırsanız ve el bileklerini ve parmakları pompa tarzında açıp kapatırsanız kan yukarı doğru pompalanacağı için rahatlarsınız.

"Gün içinde yaklaşık 15-20 dakika bu hareket yapılmalıdır. Sabit bir pozisyonda durmak yerine hareket edilmelidir.

Dolaşımı artırmak hem rahatlatır hem de kasların çalışmasını sağlar" uyarısında bulunuyor doktorlar..

ELDE YA DA OMUZDA AĞIR ÇANTA TAŞIMAYIN

Devamla şöyle diyorlar:

"Omuza ya da sırta alınan ağır çantalar sinir sıkışmalarına yol açabilir. Ayrıca kas dengesi açısından da risklidir. Tek tarafına alınan yük, sırttaki dengeyi bozar. Yükün olduğu yerdeki kaslar daha az, diğer taraftakiler ise daha fazla çalışır. Bu aynı zamanda duruş bozukluklarına da zemin hazırlar. Bu konuda dikkatli olmak, yük taşınacaksa iki tarafa eşit dağıtmak önemlidir. Ellerde taşınan ağır yüklerin de el-bilek bölgesinde zorlanmalara sebep olacağı unutulmamalıdır.”

Sinir sıkışmaları, hafif, orta ve ağır şiddette derecelendiriliyor. Hafif ve orta şiddette genellikle ilk adım egzersiz ve medikal tedavi oluyor.

Ameliyat her zaman en son seçenek. Ancak gerekli durumlarda uygulanıyor ve kapalı cerrahi tercih ediliyor.

Kapalı cerrahide, 1 cm’lik küçük kesilerle sinir sıkışmalarına müdahale ediliyor. Bir hazırlık aşaması yok, anestezi uygulanmıyor. İşlem, uygulanan bölgeye göre değişmekle birlikte yaklaşık 30 dakika sürüyor.