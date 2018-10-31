0553 313 94 23
impression

Ellerde titreme hastalık habercisi olabilir

Kişinin ellerdeki titremesi fark edilir düzeye gelince normal olmaktan çıkar, hastalık belirtisi haline gelir. Gerçi stres, yoğun çay ve kahve içmek, açlık, yorgunluk, ani sinirlenme gibi bazı durumlar titremeyi fark edilir hale getirebilir. Faktör ortadan kalkınca kişi eski haline dönebilmektedir.

31 Ekim 2018 Çarşamba 19:50
Ellerde titreme hastalık habercisi olabilir

İlaç yan etkisine bağlı olarak da titreme oluşabilir.

Ellerde titremenin şiddeti hafif olabileceği gibi yeme, içme, kişisel ihtiyaçlarını gidermede güçlük yapabilecek düzeyde çok şiddetli olabilir. Ellerde titreme sağlıklı kişilerde olabileceği gibi, nörolojik hastalıklara veya sistemik hastalıklarda (örn: guatr, diyabet vs.) ilaç yan etkisine bağlı da oluşabilir.

Bazı el titremeleri sebebi bilinmemekle birlikte sıklıkla ailesel geçişlidir. Altta yatan ciddi bir hastalık yoktur. Genellikle 20’li yaşlarda belirginleşir ya da başlar; ama her yaşta da görülebilir. Yaş ilerledikçe genellikle artış gösterir ve eller dışında kafada, dilde, bacaklarda da görülmeye başlayabilir.

En bilinen hastalık Parkinson

Ellerde titreme yapan nörolojik hastalıkların içerisinde en çok bilineni “Parkinson” hastalığıdır. Parkinson hastalığı genellikle ileri yaşta ellerde titreme ile başlayan ve beyin hasarı yol açan ilerleyici bir hastalıktır. Parkinson hastalığında başlangıçta tek bir elde titreme vardır. İstirahat halinde “para sayma” hareketi şeklinde kaba ve yavaş bir titremedir. Hastalığın başlangıcında hareket ile titreme kaybolur. İlerleyen dönemlerde titreme daha bariz bir hal alır ve diğer elde, vücudun diğer kısımlarında da görülebilir. Bu hareket sırasında da olabilir. Bu dönemde hareket kısıtlığı, düşmeler, maske yüz gibi parkinson hastalığının diğer belirtileri de eşlik edebilmektedir.

Diğer hastalıklar

Ellerde titreme yapabilen diğer nörolojik hastalıklar; multiple skleroz (MS), inme, travmatik beyin hasarı, beyincik ve beynin yıkımı ile giden ilerleyici hastalıklardır. Ayrıca vücuda dağılan sinir liflerinin hasarlandığı durumlarda, bazı omurilik hastalıklarında da ellerde titreme olabilir. Astım ilaçları, amfetamin gibi uyarıcılar, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da ya etki olarak ellerde titremeye yol açabilir.

Hastaneye giderseniz..

Kan tahlilleri, beyin, omurilik ve sinir sitemine yönelik tetkikler yapılabilir.

Titreme altta yatan sebebe bağlı olarak geçici veya kalıcı olabilmektedir. “Esansiyel tremor” genellikle kalıcı bir titremedir. Guatr veya ilaç yan etkisine bağlı bir titreme geçici olabilir; yani düzelebilir. Kalıcı el titremelerinde titremenin şiddetine ve hayatı etkilemesine göre tedavi düzenlenmektedir.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 19:50
  1. elde titreme
  2. el titremesi neyin belirtisi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anneliği ıskalayanlar, yaşlandıkça pişmanlığın acısıyla kavruluyor!
    1. Anneliği ıskalayanlar, yaşlandıkça..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    3. ÖTV ve KDV indirimi müjdesi iş..
    4. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Kaşıkçı..
    5. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı konuştu:..
    6. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli..
    7. Spreylerde zehirli kimyasallar var
    8. Çanakkale'de yatağında yanmış halde..
    9. Kütahya'da üst geçide çarpan TIR..
    10. Neleri pişirmeli veya neleri çiğ..
    11. Pansuman yapmak özen isteyen bir iş
    12. AK Parti İstanbul adayı Binali..
    13. Gözlerinizin değerini bilin
    14. Milliler yüzümüzü güldürüyor! Zafere..
    15. Ellerde titreme hastalık habercisi..
    16. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    17. Koşu mu yürüyüş mü daha ideal?
    18. Asgari ücret ne zaman belli olacak?
    19. ByLock kullanan öğretmene FETÖ'den hapis
    20. Ülke şokta! Askeri araçlar..
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur