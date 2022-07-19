Elleçlenen yük ve konteyner miktarı arttı

Karaismailoğılu, deniz taşımacılığının ‘küresel ticaretin belkemiği’ olduğunu vurguladı.

Gidişat olumlu

Karaismailoğlu, giderek büyüyen deniz ticaretinden Türkiye’nin de payını aldığını belirterek, şunlara işaret etti: “Ocak-Haziran 2022 döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.6 artarak 273 milyon 479 bin tona yükseldi. Bu yılın haziran ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 artarak 45 milyon 245 bin ton olarak gerçekleşti. Haziran ayında limanlarımızda yapılan ihracat amaçlı yükleme miktarı yüzde 4.3 azalarak 12 milyon 900 bin ton oldu. İthalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 9.6 artarak 19 milyon 955 bin ton olarak kayda geçti. Haziran ayında dış ticaret taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.7 artışla 32 milyon 855 bin ton oldu.” Limanlarda deniz yoluyla transit yük taşımalarının yüzde 1 artarak 6 milyon 317 bin tona vardığına dikkat çeken Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Geçen ay kabotajda taşınan yük miktarının 6 milyon 72 bin tonla yüzde 6.7 arttı. En fazla yük elleçleme 6 milyon 980 bin tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Burayı Aliağa ve Ceyhan bölge liman başkanlıkları takip etti. Limanlarımızda 4 milyon 529 bin ton 20’lik konteyner elleçlemesi yapıldı. 20’lik dolu konteyner elleçlemesi yüzde 10.2’lik artışla en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Denizden en fazla ihraç edilen yük cinsi Portland çimento, en fazla ithal edilen yük cinsi ham petrol oldu. İhracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 628 bin tonla Amerika’ya yapılan taşımalarda kaydedildi. Bu ülkeyi İtalya ve İspanya izledi. İthalatta ilk sırayı Rusya aldı.”

Güzel gelişme

Karaismailoğlu, elleçlenen konteyner miktarlarına da değindi. Ocak-Haziran 2022 döneminde elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 artarak 6 milyon 387 bin TEU olduğunu aktardı.