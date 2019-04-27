Eljif Elmas kimdir? Futbolcu Eljif Elmas Fenerbahçe transferi

Eljif Elmas'ın vatandaşı eski ftbolcu Igor Mitreski, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu için 20 milyon Euro üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiğini açıkladı. Haberin ardından futbolseverler Eljif Elmas kimdir Eljif Elmas'ın futbol kariyeri nasıldır sorularının cevabını araştırıyor. İşte Eljif Elmas hakkında merak edilen detaylar...

27 Eylül 1999 tarihide Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Eljif Elmas, futbola Makedonya kulubü Rabotnicki'nin altyapısında başlamış, 2015 yılında ise A takıma yükselip profesyonel olarak forma giymeye devam etmiştir.

1,82 boyunda olan ve sağ ayağına hakim olan Elmas, Makedonya'nın 21 yaş altı takımlarında forma giymiş, son olarak da Makedonya A Milli Takımı'na yükselmiştir. On numara mevkisinde oynayabilen genç yetenek, ihtiyaç halinde kanat ve merkez orta sahada da mücadele edebilmektedir.

Elfij Elmas, 2017/2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek. Elmas, Rabotnicki ile geçen sezon 35 maça çıkarken 7 gol attı, 7 de asist yaptı.

Makedonya U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen Elif Elmas, Makedonya Futbol Federasyonu tarafından Aralık 2016'da 'En iyi Genç Oyuncu' seçilmişti.