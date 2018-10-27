Elinizi gözünüze sürmeyin



Konjonktivit göz kapaklarınızın ve göz yuvarlağınızın bir kısmını kaplayan şeffaf zarın iltihap ya da enfeksiyonu.. Sebebi genellikle mikrobik bir enfeksiyon ya da yenidoğan bebeklerde tam açılmamış olan bir göz yaşı kanalıydı..

Hastalığın belirtileri

Bir ya da her iki gözde birden kızarıklık. Bir ya da her iki gözde birden kaşıntı. Bulanık görme ve ışığa karşı hassasiyet. Bir ya da iki gözde birden batma hissi. Gece boyunca bir ya da iki gözde birden kabuklanma yapan akıntı ve yaşarma..



Çoğunlukla kalın sarımsı yeşil renkte bir akıntıya sebep olur ve bir solunum yolu enfeksiyonu ya da boğaz ağrısıyla bağlantılı olabilir.

Soğuk algınlığı ile bağlantılıdır. Son derece bulaşıcı olup çocuklarda daha yaygındır. Gözlerde yoğun şekilde kaşıntı, sulanma ve iltihap; burnumuzda kaşıntı, hapşırma ve sulu akıntı oluşabilir.

Gözlerinizin akında açık renk kabarcıklara sebep olan şişmeler meydana gelebilir.

Fakat görüşe zarar vermez. Acil tedavi gerektirmez. Yine de işaret ve belirtiler başladıktan iki hafta boyunca erken teşhis ve tedavi önemlidir. Çünki, kornea komplikasyonlarına sebep olabilir." şeklinde konuştu.

O HALDE NE YAPMALI?

Ellerinizi göze sürmeyin, sık sık ellerinizi yıkayın, havlu ve yıkanma bezlerinizi her gün değiştirin, başkaları ile paylaşmayın.

Yastık kılıflarınızı sık sık değiştirin, başkalarına ait göz makyaj malzemelerini kullanmayın, kontakt lenslerinizin hijyenine dikkat edin.

Eğer çocuğunuzda bir enfeksiyon varsa, diğer çocuklarla yakın temas içine girmesine engel olmaya çalışın. Hekimler size antibiyotikli göz damlaları tavsiye edebilir.