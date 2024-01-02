“Eline sağlık” ha! Şimdi söyler misiniz bu ülkede kimler kutuplaşmayı tahrik ediyor?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bir Müslüman'a saldıran 21 yaşındaki ırkçıya destek olan 28 Şubatçı Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Dün sabah namazında, Ayasofya, Yenicami, Sultanahmet Camileri doldu, taştı..

Yüz binler, şehid edilen askerlerimizi anmak, katili PKK’yı kınamak için..

Filistin’de öldürülen sivilleri anmak, katili İsrail’i kınamak için..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm dünya genelindeki mazlumlara sahip çıkıp, ortak katil Amerika’yı kınamak için..

Tıpkı 100 yıl önce, İngiliz mandasına da, Fransız mandasına da karşı çıkan atalarımızın, Galata Köprüsü’nde buluştukları gibi..

Galata Köprüsü’nde buluştular..

Gösteri sonrasında, yaya olarak evine doğru giden, elinde kelime-i tevhid yazılı bayrak, boynunda Filistin ile dayanışmayı gösteren, Türk bayrağını da içeren ayyıldızlı giysisi ile bir kardeşimize, ırkçı bir maganda önce hakaret etmiş, “Arap seviciler” sataşmasında bulunmuş, sonra da yumruklamış..

Babası yaşındaki bir kişiye, hem de Türk bayrağı giysili bir kişiye yumruğu atan o ırkçı, gözaltına alındı ve tutuklandı..

Ama daha vahimi, yumruk olayının sosyal medyada yayılmaya başlanmasının ardından, Fatih Altaylı’nın “eline sağlık” paylaşımı atması oldu.

Şimdi söyler misiniz..

Bu ülkede kimler, kutuplaşmayı tahrik ediyor?

Kemalistler mi? Laikçiler mi?

Yoksa dindarlar mı?

Sandıkta her seferinde eze eze yendiğimiz adamlar..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...