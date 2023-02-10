Elif Çakır yine mide bulandırdı! Yazık sana be kadın

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'da kalem oynatan ve her gün boş muhalefetin nasıl yapılacağının bir başka örneğini veren Elif Çakır, yine kahvehane ağzıyla yazı yazdı. Çakır, yabancı bilim adamlarının bile "dünyanın en şiddetli depremlerinden biri" diye nitelediği Kahramanmaraş depremini siyasi malzeme yapıp "Bu depremin böylesine büyük bir felakete dönüşmesinin nedenleri var: İktidarın “istediği kararı veren, tek kişilik hükümet sisteminde” kamu görevlerinde yaptığı atamalarda liyakat, uzmanlık, tecrübe gibi objektif kıstaslar yerine, şahsi yakınlık, siyasi tercih, kişisel ödüllendirme gibi sübjektif değerlere göre hareket etmeseydi… Devletin kurumlarını siyasallaştırmasaydılar, kurumları yozlaştırmasaydılar… Deprem böylesi büyük bir felakete dönüşmezdi, devletin eli ayağı birbirine dolaşmazdı… Afet yönetilemez durumda olmazdı" ifadelerini kullandı.