Elibelinde1 sergisi Efeler’de açıldı

Efeler Belediyesi ve Elibelinde Grubu iş birliği ile geleneksel tekstil sanatları sergisi düzenlenen törenle açıldı.

8 Mart Cuma gününe kadar ziyarete açık kalacak olan serginin açılışında konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Geleneksel Türk kültürüne sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir” dedi.

Efeler Belediye Başkanı ve Demokrat Parti (DP) Belediye Başkan Adayı M. Mesut Özakcan kültür sanat alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Pamukkale Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü, Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksek Okulu ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri bir araya gelerek oluşturdukları Elibelinde Grubu ilk sergisini Efeler’de açtı. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’ndeki serginin açılış törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Elibelinde Grubu üyeleri ve sanatseverler katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Başkanı Ayşegül Koyuncu Okca, “Bizler Türk kültürünü tanıtmak ve yaymak amacındayız. Özellikle dokuma, kumaş, keçe, baskı, işleme ve dikiş gibi teknikleri yaymayı amaçladık. İlkini Efeler Belediyesi ev sahipliğinde açtığımız sergimizin bundan sonraki durakları Anadolu’nun çeşitli kentleri olacaktır. Bir sonraki aşamada ise kültürümüzü yurt dışında tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.

Güzel sanatların her dalı ile vatandaşları buluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Türk kültürü ve geleneklerimize yönelik değerlerimizi halkımızla buluşturup, geçmişi anmak ve hatırlatmak adına düzenledikleri çok ince emek isteyen çakışmaları nedeniyle tüm grup üyelerini tek tek tebrik ediyorum. Geleneksel Türk kültürüne sahip çıkmak hepimizin ortak görevi v sorumluluğu olmalı. Bu anlamda yaptıkları çalışmanın önemini ve değerini sözlerle ifade etmek mümkün değil” diye konuştu.

Konuşmaların ardından geleneksel tekstil sanatlarına ait batik, dokuma, dikiş, doğal baskı, işleme, keçe, örgü, yazma ve serbest tekniklerde üretilmiş özgün eserlerden oluşan serginin açılış kurdelesini Elibelinde Grubu üyeleri ile birlikte kesen Başkan Özakcan sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.