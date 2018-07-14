Eleştiriyi kaldıramayan Suudi Arabistan, Suudi Alim ve ailesini gözaltına aldı

Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ve Sisi'yi eleştirdiği “Müslümanlar ve Batı Uygarlığı” isimli kitabı yazan Suudi âlim Sefer El-Havali, dört oğlu ve kardeşi Suudi Arabistan tarafından yazdıkları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyarak Türkiye kamuoyuna duyuran Diriliş Postası Yazarı İsmail Yaşa, yazısına "Nasihate gözaltı" başlığını verdi. Sebebi ise El-Havali'nin “Müslümanlar ve Batı Uygarlığı” isimli 3 bin sayfalık kitabının sonunda âlimlere, davetçilere ve ülkeyi yöneten Suud ailesine nasihatler yöneltmesi.

İşte Yaşa'nın yazısı:

SÖZ KONUSU ALİMLER KİMLER?

Sefer El-Havali, Selman El-Avde gibi Suudi Arabistan'da “Es-Sahve” (Uyanış) adı verilen akımın önde gelen isimlerinden. Her iki âlim de geçmişte Saddam'ın Kuveyt'i işgaline karşı Amerika'dan askeri yardım alınmasını eleştirdiği için uzun süre hapis yatmıştı. Selman El-Avde, geçen yıl Eylül ayında Katar krizinin sona erdiğini zannedip Twitter'daki hesabında sevincini dile getirmesi üzerine gözaltına alındı ve hâlâ hapiste.

Sefer El-Havali'nin gözaltına alınmasına sebep olan kitaba gelince… Günümüz teknolojisi ve iletişim araçları sansürü neredeyse imkânsız hale getiriyor. El-Havali'nin son kitabı herhangi bir yayınevi tarafından basımı yapılmadan internette yayınlandı. Dileyen herkes kitaba rahatlıkla ulaşabiliyor. Kitapta yazılanlara bakınca yazarının neden gözaltına alındığını anlamak zor değil.

Sefer El-Havali

Selman El-Avde



SUUDİ ARABİSTAN'IN DİKTATÖRLERE YARDIMLARI ELEŞTİRİLİYOR

Örneğin; Suudi Arabistan'ın politikaları, geçmişte ve bugün Arap ülkelerindeki eli kanlı diktatörlere yaptığı yardımlar eleştiriliyor. Söz konusu yardımların doğrudan o ülkelerin halklarına yapılması halinde daha yararlı olacağı belirtiliyor. Kitapta ayrıca Riyad'ın Müslümanlara savaş açan Batı ülkelerine milyarlarca dolar ödemesine yönelik eleştiriler de var. Sefer El-Havali, ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan anlaşmalar için şöyle yazmış: “Trump ve şirketlerine -hediyelerin dışında- verilen milyarlar Müslümanların davaları ve esirlerinin kurtarılması için harcansaydı, dünyevi siyaset açısından dahi daha hayırlı olurdu.” Bu cümleler bir yazarın Suudi Arabistan'da gözaltına alınması için yeter. Fakat Sefer El-Havali, kitabında daha fazlasını yapmış ve “çok büyük bir suç” daha işlemiş.

BAE'NİN İSRAİL'E DESTEĞİ ELEŞTİRİLİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Abdülfettah Es-Sisi'yi eleştirmiş. BAE'nin Yahudilerin tüm taleplerini yerine getirmeye hazır olduğunu belirtmiş ve şöyle demiş: “Siyasi gözlemcilerden ve keskin görüş sahiplerinden hiç kimsenin Es-Sisi'nin, BAE'nin ve Mahmud Abbas'ın, aynı şekilde Arap yöneticilerinin çoğunun bir şekilde Amerika'ya tâbi olduklarından şüphe duyduğunu sanmıyorum.” Bir başka paragrafta ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine Süleyman Mabedi'ni inşa etme planlarına işaret ederek şunları yazmış: “Bizler bunu hak ediyoruz. Çünkü sustuk ve kötülüğe karşı çıkmadık. Ahiret yerine dünya hayatına razı olduk. Geriye sadece Süleyman Mabedi'nin inşası kaldı. Onu da örneğin Kudüslülerden evlerini satın alıp Yahudilere veren BAE mi inşa edecek? Ya da Neom projesi başarılı olsun diye Akdeniz'le Akabe Körfezi arasında kanal açarak Suudi Arabistan mı inşa edecek?”

Sefer El-Havali, Suud ailesine nasihat ederek, halkın sessizliğini yanlış değerlendirmemeleri yönünde uyarıda bulunuyor ve insanların memnun oldukları için değil, “demir yumruk” politikasından korktukları için sustuklarını söylüyor.