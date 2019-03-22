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Eleşkirtspor’a büyük destek

Başarılarıyla Ağrı’nın gündeminde olan Eleşkirtspora büyük destek geldi.

22 Mart 2019 Cuma 09:37
Eleşkirtspor’a büyük destek

Başarılarıyla Ağrı’nın gündeminde olan Eleşkirtspora büyük destek geldi.


2018 yılında Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı tarafından kurulan ve Eleşkirt Kaymakamlığı bağımlılıkla mücadele programı kapsamında ;yaz spor okulları ,alt yapı takımları ve Ağrı Amatör Ligi Bal ligi play of grubunda mücadele eden amatör takım düzeyinde çalışmalarını devam ettiren kulübe bir destekte Eleşkirt’in yetiştirdiği önemli değerlerden olan ŞUA Holding yönetim kurulu başkanı Nimetullah Kaya’dan geldi.


Eleşkirt’teki gençlerimize sahip çıkmak ve onları her türlü bağımlılık,terör örgütleri gibi olumsuzluklardan uzak tutabilmek adına yürütülen programın en önemli ayağı olan Eleşkirt Spor kulübünün ilçemizin yetiştirdiği iş insanları tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi gençler üzerinde büyük bir memnuniyet uyandırdı.


BAL ligi play of mücadeleleri devam ederken ilçemizde büyük heyecan uyandıran Eleşkirt Spor kulübüne ŞUA Holding tarafından gönderilenyardımlar bizzat kulübün onursal başkanı Kaymakam Sarı tarafından dağıtıldı.


Kaymakam Sarı yaptığı açıklamada ’’En büyük değerimiz gençlerimiz.Onları sahipsiz bırakamayız.2018 yılında kurduğumuz henüz bir yılını tamamlamamış takımımızın ilçede oluşturduğu heyecanı ve ruhu memnuniyetle gözlemliyorum.Şimdi ilçemiz iş insanlarının da bu sportif etkinlikleri destekliyor ve sahipleniyor olması bize ayrıca güç katıyor.Spor kulübü,sanat merkezive bilgisayar robotik sınıflarımızdan sonra gençlerimiz için yeni projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.İnşallah önümüzdeki süreçte bunları vatandaşlarımızla da paylaşabileceğiz.


Bu vesile ile ben ŞUA holding yönetim kurulu başkanı sayın Nimetullah Kaya’ya bu samimi ve duyarlı tavrı için teşekkür ediyorum.


BAL ligi play oflarında mücadele eden ve hafta sonu Eleşkirt ilçemizde Aile Sosyal Politikalar takımı ile oynayacak olan Eleşkirt Sporumuza bu karşılaşmada başarılar dilerim’’ dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:37
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