Elektromobilite fuarına 2730 ziyaretçi katıldı

9-12 Aralık 2021 tarihleri arasında, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi’ndeki fuarda 4 gün boyunca elektrikli otomobiller, farklı ulaşım alternatifleri sağlayan araçlar, şarj operatörleri, altyapı sağlayıcıları, batarya ve ekipman üreticileri yerini aldı. Fuar boyunca gerçekleştirilen konferanslarda, kanaat önderleri ve sektör temsilcileri mikromobilite, elektrikli araçların geleceği, otonom sürüş teknolojileri, yenilenebilir enerji çözümleri, şarj altyapısı ve ekosistemi üzerine tecrübelerini aktardı. Fuara toplamda 2730 adet ziyaretçi katılırken, tüketiciler elektrikli araçları yakından deneyimleme fırsatı da buldu. Etkinlikte elektromobilite alanında faaliyet gösteren firmalar en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini sergilerken, doğaya saygılı elektrikli araçlar dünyasını tüm yönüyle günümüze taşıyan fuarda, e-drive TURKEY temasına uygun olarak basılı yaka kartı, katalog veya davetiye kullanımına yer verilmeyerek kağıt kullanımı sıfıra indirildi.